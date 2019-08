Rekordní spotřeba. Češi válcují pivní žebříček už téměř padesát let

Kdyby se za konzumaci piva rozdávaly medaile, Češi by nosili na krku zlato už dobrých 48 let. Od roku 1971 totiž sedíme na trůnu evropského žebříčku konzumace pěnivého moku. V rámci včerejšího Mezinárodního dne piva na to upozornil Český svaz pivovarů a sladoven (ČSPS).

„Češi jsou se 141 vypitými litry na osobu na prvním místě celoevropského žebříčku v konzumaci piva. Do čela jsme se dostali v roce 1971 se specifickou spotřebou 160 litrů, nejvyšší spotřebu 167 litrů jsme zaznamenali v roce 1992," připomněla výkonná ředitelka ČSPS Martina Ferancová. Loňský rok byl pro pivovary rekordní. Celkový výstav českého piva dosáhl 21,3 milionu hektolitrů. Největší byl i export, kdy se vyvezlo 5,2 milionu hektolitrů. Kvůli zániku hospod sice klesá spotřeba čepovaného, na druhou stranu roste zájem o silnější ležáky a speciály obecně. Téměř pět procent produkce tvoří nealko pivo a mixy.

Autor: Jan Klička