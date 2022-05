1. Jaký je váš sportovní vzor? Za uplynulých 50 let svého života jsem měl celou řadu sportovních vzorů, přičemž tím největším je, a pravděpodobně pro mne i zůstane, hokejový tvrďák Jan Výtisk, a to nejen proto, že je odchovancem mého oblíbeného hokejového týmu HC Vítkovice Ridera, ale zejména proto, že je to bojovník a srdcař, což jsou vlastnosti, bez nichž si pravého sportovce neumím představit.

2. Jaký sport vás nejvíc bavil, když jste byl dítě?

Abych pravdu řekl, je to sport, který mne nejvíce baví do dnes, a to hokej. Proč zrovna hokej? Především proto, že se jedná o dynamickou hru plnou energie a napětí, které zpravidla trvá až do poslední sekundy zápasu.

3. Co děláte pro svou kondici?

Chodím alespoň dvakrát týdně do svého oblíbeného fintess centra, kterým je Colliery CrossFit Ostrava, kde se pod dozorem svého trenéra Lukáše Káni snažím překonávat své vlastní limity. A musím říci, že se mi to zpravidla i daří. Tedy alespoň z mého úhlu pohledu. Je pravdou, že si v průběhu oněch 60 minut občas říkám, zda mi to stojí za to, avšak ten pocit „dobře vykonané práce“ po uplynutí této hodiny nahradí máloco.

4. Na co se jen málokdy zapomenete dívat v televizi?

Tak mám-li říci pravdu, málokdy se zapomenu podívat na Události v České televizi, neboť zde získám objektivní pohled na dění v současném světě. Pokud však tato otázka směřovala do oblasti sportu, tak vás již asi nepřekvapí, že se málokdy zapomenu podívat na hokejové přenosy. Kromě hokeje, pak jen málokdy vynechá přenosy z biatlonu, atletiky či cyklistiky.

5. Který sportovec vás v poslední době nejvíc potěšil, překvapil?

Nejvíce mne překvapila mladá česká tenistka Linda Fruhvirtová a její březnový úspěch na turnaji v Miami.

6. S kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

No mám-li říci pravdu, tak na tuto otázku se mi odpovídá velmi obtížně, neboť v posledních letech fotbal nepatří k mým oblíbeným sportům. Pokud se však rozpomenu na období svého dětství, tak by to určitě byli dva výborní němečtí hráči, a to Karl-Heinz Rummenigge a Paul Breitner, které jsem v době svého dětství považoval za nejlepší hráče světa.

7. Jaký jste si dal v životě „vlastňák“?

Mám pocit, že tak jako každý nějaký ten „vlastňák“ jsem si v průběhu svého života dal, a tak jako každý jsem se na něj snažil co nejrychleji zapomenout. Vždyť každý z nás si mnohem raději pamatuje góly vítězné a ne ty, které si vstřelí do vlastní branky. A totéž platí i o mně.

8. Komu byste dal červenou kartu a za co?

Já osobně? Všem těm, kdo používají unfair zákroky proti svým soupeřům a chovají se v rozporu s všeobecně přijímanými pravidly a zásadami, a to bez ohledu na to, zda k těmto krokům dochází na sportovním poli či mimo toto pole.