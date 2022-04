Přes sezónu od jara do podzimu vám tady přichystají i skvělé domácí langoše. „Velký zájem je o sandwich club, obložené prkno, jehož součástí je žebro, bůček, koleno, které nakládáme do naší marinády,“ pokračuje.

Za účelem různých soukromých akcí je možno si zarezervovat salonek, jehož kapacita je pětatřicet osob. Po domluvě lze mimo sezonu zcela uzavřít i celou restauraci, a to minimálně pro padesát lidí. Pro velký zájem je však ideální si salonek zamluvit třeba i rok předem. V restauraci Hřiště se zaměřují také na catering. Jídlo vám přivezou na předem domluvené místo a budete-li chtít, zajistí vám rovněž také obsluhu.

A jak tady mají otevřeno? Od pondělí do čtvrtku je restaurace v provozu od 11 do 22 hodin, v pátek od 11 do 24 hodin. O víkendu otevírají v 10 hodin, v sobotu se zavírá o půlnoci, v neděli pak ve 22 hodin.Bližší informace se dozvíte na https://www.hristedolnibenesov.com/ nebo na Facebooku Restaurace Hřiště Dolní Benešov.