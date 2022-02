„Také zámecký park má své charizma, v létě je nádherný, lidé tady mají klid, není zde provoz,“ přibližuje Pavel Poštulka.

Se svou ženou se pak shodují, že se zaměřují na moderní českou kuchyni, kterou připravují podle starých receptů a postupů. „Vyhlášená je u nás asi marinovaná panenka a hovězí svíčková. Také klademe důraz na česká vína,“ pokračují.

Restaurace s vinárnou jsou vyhledávaným místem pro rodinné oslavy, svatby nebo firemní večírky. Akci je možno uspořádat v jednom ze tří salonků, do menšího se vejde kolem třiceti osob, do většího pak asi čtyřiašedesát. Třetí místnost většinou slouží k tanci. Salonky se dají propojit všechny dohromady, celková kapacita pak činí až sto osob.

V létě mohou návštěvníci využívat i venkovní zahrádku, kde se také griluje.Restaurace bývá otevřena v pátek večer, víkendy jsou pak určeny pro již zmíněné oslavy či svatby, kterých se zde koná celá řada a kalendář se rychle plní. Přes týden je v provozu hlavně kuchyně, protože zde připravují polední menu.

To také rozvážejí, a to i do větších firem. Právě zaběhnutý rozvoz menu se osvědčil v době, kdy musely být restaurace pro veřejnost uzavřeny. „V době covidu nám k rozvozu i něco málo přibylo. Hodně se teď zvýšil zájem o catering, který také se vším všudy zajišťujeme,“ říká Pavel Poštulka.

Aktuality z Restaurace a vinárny Na Zámečku je možno sledovat na https://www.pavelpostulka.cz nebo na Facebooku Restaurace a vinárna Na Zámečku.