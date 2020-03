Vyhlášené ostravské restaurace na situaci reagovaly opravdu bleskově a okamžitě začaly nabízet služby z takzvaných hladových oken, jídla navíc také rozvážejí.

Majitelé podniků se shodli, že nic jiného jim ani nezbývalo. „Platíme nájem i zaměstnance, navíc máme plné sklady jídla,“ tvrdí takřka všichni stejně. Jednotní jsou i v tom, že při rozvozech jídla požadují bezhotovostní platby předem.

„Prioritou pro nás zůstává zdraví zákazníků, ale také zaměstnanců. Musíme tohle těžké období všichni nějak přežít. Ale moc si vážíme podpory všech našich štamgastů,“ říká jeden z majitelů ostravské restaurace HogoFogo Bistro Petr Jonáš (na snímku vlevo).

Jeho podnik nabízí od 11 do 18 hodin nabídku, kde si můžete vybrat ze dvou polévek a zhruba sedmi jídel, kde nechybí ani vyhlášené hamburgery nebo žebírka.

Samozřejmostí jsou dezerty. „Okno restaurace máme otevřené od 11 do 18 hodin. Jídla také rozvážíme po telefonické domluvě,“ uvedl Jonáš a odkázal na facebookové a internetové stránky podniku hogofogobistro.cz.

PRO ZÁCHRANNÉ SLOŽKY VAŘÍ ZADARMO!

Zavřené jsou i všechny ostravské pobočky Pizza Coloseum. V Avionu, Nové Karolině i v Porubě jsou úplně odstaveni, velmi omezený provoz v kuchyni běží jen na Masarykově náměstí v centru krajské metropole.

„Naše výrobní kapacity jsou na totálním minimu, v jednotkách procent, nanejvýš pět,“ smutně konstatuje provozovatel Lukáš Chlebovský (na snímku vpravo s Miss World Taťánou Gregor Brzobohatou). Coloseum funguje pouze principu rozvážek, objednávat je možné, jako u všech, na sociálních sítích nebo na webu coloseum.cz.

V Pizza Coloseum se navzdory tomu, že řada zaměstnanců se bojí o práci – ti, kdo mohou, jdou na nemocenskou, nebo využívají možnosti postarat se o malé školáky – rozhodli pro vstřícné gesto směrem ke všem zdravotníkům, policistům, hasičům a dalším „pomocným složkám“. V těchto dnech si mohou z Colosea objednat jídlo zdarma.

„Je to takové naše gesto vůči lidem, kteří se o nás starají, jsou v první vlně a virus nevirus za nás nasazují své životy,“ říká Chlebovský a dodává: „Je ale otázkou, jak to bude po odeznění viru dál. To není jak u elektra, že lide s nákupem počkají a pak se to prodejcům vrátí, nebo fungují na eshopu. V gastronomii zůstane zcela pokřivený trh, tržby se nikomu nevrátí. Toto bude průser,“ vystihuje situaci Lukáš Chlebovský.

Rozvoz jídel lidem je nyní jedinou možností, jak zachovat provoz, také pro Gókaná Sushi bar. Jeho majitel Tomáš Polák (na snímku vlevo) navíc v listopadu v Ostravě otevřel také bistro Moss, kde sází na asijský street food. Oba podniky v této nelehké situaci takříkajíc sloučil.

„V bistru jsme zatím neměli zřízený rozvoz, takže jsme jej museli zavřít. Jelikož ale v Gókaná rozvážíme jídlo už asi tři roky, rozhodli jsme se, že budeme lidem rozvážet jídla z obou podniků, mohou je dokonce nakombinovat do jedné objednávky,“ uvedl Polák s tím, že lidem jídlo rozveze klidně na Čeladnou, do Karviné, nebo kamkoliv jinam, byť samozřejmě za lehce vyšší dopravné.

Stávající situace totiž podle něj ukázala, že někteří lidé ani takto krátkou dobu bez oblíbených pokrmů nevydrží. Objednávat je mohou na webu rozvoz.gokana.cz.

DÍVAL SE NA NÁS JAKO NA VRAHY

Alternativou je také výdej zabaleného jídla přímo v sushi baru, respektive před ním, do podniku nikdo vkročit nesmí.

„To někteří nedokážou pochopit. Přišel pán, kterému jsme se omluvili, že musí odejít. Díval se na nás jako na vrahy, láteřil, co si to dovolujeme. Někteří si neuvědomují, jak obrovské problémy bychom mohli mít, kdybychom nařízení nerespektovali,“ apeluje Polák na zdravý rozum lidí a podotýká, že už tak vysoké hygienické standardy podnik ještě zvýšil.

„Všichni pracují v rouškách a rukavicích, samozřejmostí je neustálá dezinfekce,“ podotkl Polák, jehož sloučené podniky jedou nyní alespoň na čtvrtinový provoz. „Zatím se snažíme platit všechny zaměstnance v plné výši, ale kdyby vláda termín karantény z 24. března posunula, asi bychom už museli přijmout nějaká opatření,“ naznačil majitel Gókaná a bistra Moss.

ZDRAVÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ

Klidné spaní, jak sám řekl, v těchto dnech zdaleka nemá ani provozovatel Radniční restaurace v Ostravě Jozef Golis.

„Restaurace nefunguje, dostali jsme nařízení ji zavřít. Naštěstí máme alespoň bufet, kde přes okýnko vydáváme jídlo zaměstnancům magistrátu, kteří jsou stále v práci. Také rozvážíme nějaké obědy do firem, v nichž je nyní zpřísněný režim,“ řekl Deníku vyhlášený ostravský restauratér, který svědomitě říká, že ekonomika nyní musí jít stranou.

„Bereme to se vší vážností, v první řadě je zdraví zaměstnanců a strávníků. Snad se to brzy zlomí.“

Lidé, kteří však byli zvyklí Radniční restauraci navštěvovat, nemusí úplně zoufat. Na svých webových stránkách má restaurace nabídku pěti denních menu – od příštího týdne ji omezí na tři, která si mohou lidé objednat a zabalená vyzvednout přes okýnko.

„Je však jen malé procento lidí, kteří toho využívají. Celkově nyní jedeme v režimu, kdy jsme výrobu obědů snížili o dvě třetiny. Zatímco běžně jich za den připravíme pět set až šest set, dnes do dvou set,“ přiznává Golis.

RADĚJI ROZVOZ NEŽ FRONTY V OBCHODECH

Přestože v Ostravě žije Belgičan David Girten (na snímku vpravo) už spoustu let, s podobnou situací se samozřejmě setkal poprvé. V jeho podniku La Petite Converastion příprava jídel ustrnula také přibližně na třetině, nabídku rozvozu jídel však považuje i za jakousi službu společnosti.

„Někteří lidé nám říkají, že jsme měli zavřít úplně, ale podle mě je možnost nechat si přivést jídlo domů lepší varianta, než se shlukovat v obchodech, kde je v tom davu riziko přece jen větší,“ říká Girten, jenž se snaží zůstat pozitivně naladěný.

„Respektujeme samozřejmě všechna nařízení a pracujeme v rouškách. Naštěstí jsem byl nakoupit potraviny na další týden už v pátek, byť jsem ještě netušil, že bude klasický provoz restaurací úplně zastaven.“

Na webu lapeco.cz si lidé mohou od 11 do 21 hodin vybrat ze tří až čtyř hlavních chodů, z několika sendvičů, salátů, polévek i nápojů. Zaplatit lze kartou nebo QR kódem.

„Včera jsme rozvezli nějaká jídla zejména v obědovém čase, doufám, že se jejich počet postupně zvýší,“ věří Girten, Belgičan z „Lapeka“.

K TÉMATU

Dáme jídlo! jde proti proudu

Zatímco většina podniků v gastronomické sféře omezuje své výrobní kapacity a je vděčná za každou objednávku, opačně je na tom nyní platforma Dámejídlo.cz, největší česká služba rozvozu jídla, která spolupracuje s tisícovkami podniků v celé republice a je připravena přijmout další. „Je to náš hlavní magnet. Většinu rozvážek, které realizujeme, je právě přes Dáme jídlo,“ sdělil jménem Pizza Coloseum vděčný provozovatel Lukáš Chlebovský. „Jsme připraveni přijmout nové restaurace, které do této doby služeb rozvozu nevyužívaly, a nabídnout jim možnosti platformy Dáme jídlo. Díky tomu mohou, stejně jako naše stávající partnerské restaurace, nadále vařit. Jejich provoz tak nemusí být přerušen," uvedl výkonný ředitel Dámejídlo.cz Filip Fingl.