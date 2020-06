Rozhledna má stát na polské straně vrcholu Sněžníku. O její obnovu usiluje od roku 2012 město Stronie Slaskie. V roce 2014 záměr získal stavební povolení a kladný posudek v oblasti životního prostředí. Na stavbu se však nedařilo získat peníze. Evropskou dotaci z programu, který financuje přeshraniční projekty v česko-polském příhraničí, záměr získal loni v březnu.

Vyhlídka má vyrůst v chráněné oblasti, z české strany se jedná o Národní přírodní rezervaci Králický Sněžník. I proto v rámci procesu posuzování vlivu záměru na životní prostředí před šesti lety požadovala Správa Chráněné krajinné oblasti Jeseníky několik podmínek. Kromě monitoringu návštěvnosti lokality, zákazu volného pobíhání psů či neprovádění prací po část roku žádala, aby k rozhledně nebyla vybudována cesta. Stavební materiál měl přepravovat vrtulník. Poslední podmínka by však mohla být prolomena.

„Projekt by naplánován tak, že se veškerý materiál bude dovážet letecky bez využití místních cest kvůli ochraně přírody. To se polská strana snaží změnit, aby se mohla vybudovat provizorní komunikace pro dopravu, což by projekt zlevnilo," citovala začátkem června agentura ČTK sekretáře Euroregionu Glacensis Jaroslava Štefka.

Na vrchol Sněžníku v současnosti vede několik pěšin, největší komunikací je ta od chaty na polském úbočí hory. Případná cesta k rozhledně by měla vést z polské strany.

Výhrady ekologů

Ve věci stavby rozhledny se na českého ministra životního prostředí obrátilo několik ekologických organizací. Žádají pozastavení rozhodnutí o přidělení evropské dotace a neumožnění zahájení prací. Tvrdí, že by vzhledem k existenci hojně navštěvovaného střediska v Dolní Moravě po stavbě rozhledny výrazně narostla návštěvnost i Sněžníku a hřebenové trasy.

„Vybudování cesty by znamenalo jak rozsáhlý územní zábor nenahraditelných vrcholových biotopů, tak potenciální riziko tlaku na další výstavbu ‚salámovou metodou,“ stojí v dopise ekologických organizací.

I jako úkryt před deštěm

O obnovu rozhledny naopak stojí někteří turisté. Stavba by kromě jiného sloužila jako úkryt při nepřízni počasí.

Třiatřicet metrů vysoká rozhledna má stát na místě historické věže, která byla zbourána v roce 1973. Zhruba do jedné třetiny má konstrukci tvořit beton obložený kamenem, vrchní část včetně vyhlídkové plošiny bude opláštěna laminátovým sklem. Kvůli vzhledu a tvaru věži někteří místní přezdívají mixér.

Projekt, jehož součástí je mimo jiné návštěvnické centrum v Králíkách, má být dokončen příští rok v září. Celkově má vyjít na zhruba sto milionů korun, drtivá většina peněz má jít do samotné stavby rozhledny.

Podle plánů má být stavba co nejjednodušší. Její součástí nemá být restaurace ani toalety. Pro tyto účely i nadále poslouží chata na polském úbočí Sněžníku.