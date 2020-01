Vaši nájemníci dostali poněkud překvapivý dárek…

Je to pravda, ale vše bude definitivní, až transakci schválí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Proč vlastně k prodeji dochází?

Tohle je otázka na nyní již bývalé vlastníky, ale vím, že se specializují na správu realitních investic ve střednědobém horizontu, což také celou dobu avizovali. Společnost Residomo koupili již v roce 2015 a za poslední léta se nám ji podařilo posunout hodně dopředu. Od léta loňského roku začali na základě zájmu významných evropských investorů do nájemního bydlení s několika z nich jednat. Se společností Heimstaden dotáhli jednání do úspěšného konce. Heimstaden je významnou evropskou rezidenční realitní společností. Jsme potěšeni, že se právě ona stala naším novým vlastníkem. Je to pro nás tím nejlepším potvrzením kvalit společnosti Residomo a jejího managementu. Svědčí to i o důvěře zahraničních investorů v potenciál Moravskoslezského kraje.

Celý podzim jsme při návštěvách investorů měli možnost náš kraj představovat ve velmi pozitivním světle. Všichni, kteří sem přijeli, byli velmi mile překvapeni. Osobně si myslím, že i ti, kteří neuspěli, budou o dalších možných investicích v tomto regionu uvažovat.

Takže změna vlastníka na nájemníky nebude mít žádný dopad a vůbec se jich nedotkne?

Pro naše nájemníky se vůbec nic nemění, budeme nadále nabízet standardizované, bezproblémové a kvalitní nájemní bydlení, vylepšovat a inovovat stávající služby. Naším cílem zůstává zodpovědně spravovat svůj bytový fond ve prospěch nájemníků, byty Residoma budou i nadále sloužit nájemnímu bydlení. Své bytové portfolio budeme dále rozvíjet, investovat do něj, a protože neobsazenost bytů Residoma se několik posledních let trvale snižuje, znamená to, že je o ně zájem a je to i ocenění naší kvalitní práce v roli dlouhodobého správce.

Heimstaden je dlouhodobý vlastník, který všude dbá na úzký kontakt a komunikaci s nájemníky, kteří jsou vždy v centru zájmu, dbá na jejich potřeby, bezpečí i na ochranu životního prostředí. Jejich skandinávská kultura, kvalita služeb, přístup k ekologii, elektromobilitě a společenské zodpovědnosti pro nás budou určitě velmi inspirativní. Jejich slogan je Friendly Homes, což by se dalo přeložit jako Přátelské bydlení. Očekávám důraz na kvalitní služby a vysokou úroveň komunikace.

Vnímáte i kritické připomínky nájemníků ke zvyšování nájmu?

Chápu je, ale to se bohužel nezmění. Navyšování nájmu kopíruje inflaci, ale také stále rostoucí ceny stavebních činností. Naše podnikání je postaveno na lidech a to znamená, že když rostou mzdy, i my musíme zvedat mzdy a tím automaticky rostou náklady, tedy i nájmy. Přesto jsou v bytech Residomo ještě stále nejnižší nájmy v našem regionu a také ve srovnání s celou republikou vycházíme dobře. A není důvod, aby tomu tak nebylo i v budoucnu.

Co máte připraveno pro rok 2020?

Jen letos jsme do oprav investovali rekordní částku 1,2 miliardy korun, což je o 400 milionů korun více než předchozí rok. Domy postupně rekonstruujeme, opravujeme, zateplujeme. Realizujeme i projekty většího rozsahu, přebudování celých lokalit, které chátrají, například v Ostravě-Kunčičkách nebo Havířově-Šumbarku. Tyto revitalizační akce jsou dlouhodobé. Určitě budeme pokračovat v tom, co se osvědčilo a o co je zájem, například o službu Senior asistent a jiné.

Nabízíte nájemní bydlení téměř 100 tisícům lidí, jste jeho největším soukromým poskytovatelem v České republice. Vnímáte i určitý sociální aspekt, který s tím souvisí?

Naší snahou je přizpůsobit se specifickým potřebám nájemníků, máme připraveny programy pro nejrůznější skupiny a jsme rovněž jedním z největších poskytovatelů nájemního bydlení pro sociálně potřebné. Spolupracujeme s dvacítkou neziskových organizací, dbáme o rovné podmínky pro všechny. Jsem přesvědčen, že budeme i nadále lídrem, který nastavuje standardy služeb a kvality nájemního bydlení v České republice a náš nový vlastník naše úsilí určitě ještě více akceleruje.