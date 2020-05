Cena testu, který je prováděn metodou PCR, byla stanovena na 2900 korun. Zájemci o test, se musí telefonicky objednat na čísle 553 766 222, kde se dozví čas provedení odběru.

„Při objednání budou zájemci vyzváni k poskytnutí jména, příjmení, data narození, rodného čísla, pojišťovny, adresy, telefonu. Dozví se, kdy se mají dostavit k odběrovému místu, které se nachází u pavilonu S naší nemocnice,“ uvedl ředitel Slezské nemocnice v Opavě Karel Siebert.

Odběrové místo funguje v pracovních dnech od 8 do 11 hodin a od 12 do 14:30 hodin. O víkendu pouze v sobotu od 8 do 12 hodin.

„Na odběrovém místě obdrží každý samoplátce doklad k zaplacení (dlužní úpis), jehož platbu provede převodem na účet nemocnice. Certifikát s negativním výsledkem testu obdrží samoplátci většinou druhý den po odběru na základě doložení zaplacení převodem na účet za odběr," podotkl ředitel nemocnice.

V pracovním týdnu budou certifikáty vydávány na infekční ambulanci v pavilonu S v časech 09:00-11:30 a 13:00-15:00. O víkendu pak na infekčním oddělení S1 od 09:00-11:30.

V případě, že by měl samoplátce test pozitivní, bude do 24 hodin od provedeného stěru vyzván Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje s instrukcemi, jak dále postupovat. Bližší informace jsou uveřejněny na webových stránkách nemocnice.