„V příštích dnech se budeme připravovat na variantu, že se k nám budou stěhovat klienti z domovů pro seniory v Moravskoslezském kraji, kteří budou muset jí do karantény v případě, že se v jejich domově objeví koronavirová nákaza,“ uvedl prokurista Sanatorií Klimkovice Jozef Dejčík.

Podle vládního opaření k minimalizaci šíření koronavirové nákazy nesmí lázně přijímat nové klienty.

Nařízení platí od 19. března, kdy byla v Sanatoriích Klimkovice kapacita zaplněna na více jak 95 procent. V dospělé léčebně v té době rehabilitovalo 325 klientů, v dětské léčebně bylo 98 dětí, z toho 70 s doprovodem. Jak postupně pacienti končili pobyty, které trvají v průměru čtyři týdny, klesla již koncem března obsazenost na 50 procent, a na začátku dubna to bylo 20 procent. Aktuálně je v lázních posledních 92 pacientů.

Jednačtyřicet jich ukončí ve čtvrtek pobyt předčasně, vesměs jen o několik dní dříve před původně plánovaným termínem, aby sanatoria mohla ještě o velikonočních svátcích provést nutné opravy v kuchyni. V areálu lázní zůstane ubytováno v samostatných apartmánových domcích deset arabských klientů, kterým sice skončil lázeňský pobyt, ale kvůli uzavřeným hranicím nemohou odletět domů. Stravovat se budou individuálně.

Vyjma údržby a také některých administrativních pracovníků zůstane většina z 360 zaměstnanců Sanatorií Klimkovice doma. Pokud bude lázním přiznána náhrada z vládního programu Antivirus, dostanou stoprocentní úhradu platu. Sanatoria také již požádala úřad práce o 80 procent náhrady mzdy, včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z vyměřovacího základu zaměstnance. Limit je stanoven na 39 tisíc korun měsíčně na jednoho zaměstnance.

Již v pátek 10. dubna začnou údržbáři s opravou stupaček. Odstranění havárie je nezbytné pro opětné zprovoznění kuchyně, aby bylo zařízení nachystáno na případný příjezd seniorů z domovů.

Nucenou odstávku provozu ale sanatoria využijí i k dalším opravám a údržbě. Rekonstruovat se bude provoz ergoterapie a prodejna potravin na kolonádě. V areálu se bude stavět pergola pro venkovní relaxaci klientů, opravovat se bude propadlá kanalizace, měnit se bude potrubí výměníku pro ohřev bazénu v budově A, kde se také bude čistit vzduchotechnika a světla. U šesti balneologických van na dospělé léčebně se budou měnit ventily, v pokojích budovy A se budou instalovat nové televizory. Jedná se o práce, které nenaruší případný provoz v budově B.

Nejpozději do 16. dubna bude v budově B připraveno a vydezinfikováno 81 pokojů se 162 lůžky pro případné ubytování seniorů v karanténě. „Na jednáních se zástupci Moravskoslezského kraje jsme deklarovali náš maximální zájem pomoci v těžké situaci. Pokud bude nutné umístit některé seniory z domovů do karantény, budeme již 16. dubna připraveni je přijmout. Nyní řešíme s krajem podmínky,“ doplnil Jozef Dejčík.

Vzhledem k dispozicím objektů a personálnímu i technickému vybavení se klimkovické lázně mohou postarat pouze o mobilní klienty, kteří jsou schopni sebeobsluhy. Sanatoria disponují ubytováním hotelového typu, je proto nutné jasně stanovit, jaké hygienické standardy budou muset lázně dodržovat a ujasnit si, nakolik je to v jejich možnostech. Sanatoria dosud nemají k dispozici potřebné ochranné pomůcky. Také není známo, zda bude personál někým proškolen, což by bylo žádoucí. Všechny tyto a mnohé další dotazy by se měly vyjasnit v příštích dnech.

Jakmile skončí mimořádná vládní opatření omezující provoz lázní z důvodů pandemie, začnou Sanatoria Klimkovice opět přijímat klienty. Realizaci pobytů klientů, kteří už měli lázeňský návrh, jemuž skončila nebo skončí platnost v průběhu přerušení provozu lázní, budeme řešit s příslušnými zdravotními pojišťovnami. Většina pojišťoven už nyní reagovala vstřícně a prodloužila platnost těchto lázeňských návrhů. Po obnovení provozu neprodleně sanatoria obeznámí klienty o jejich nástupu telefonicky, e-mailem, případně poštou.