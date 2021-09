Podle senátora za Karvinsko Ondřeje Febera, který byl iniciátorem prezentace Karvinska v Praze, na Karvinsku zůstal poslední velký důl: ČSM Jih a Sever. „Současná situace a ceny energie dávají naději, že vláda změní názor na hornictví a bude se těžit déle, než se předpokládalo,“ uvedl Feber s tím, že již má od představitelů Karviné signály že, by si rády výstavu v budoucnosti zapůjčili.

„Byl bych stále obezřetný k tvrzení, že hornictví je již minulostí. K útlumu bychom měli přistupovat rozumně. Nevíme, jestli nebudeme tento zdroj ještě potřebovat. Vývoj energetická situace v Evropě nás přesvědčuje, že musíme myslet i na zadní vrátka. Podporovat nové zdroje, ale současně potřebujeme stabilní zdroje elektrické energie, abychom udrželi vytápění za přiměřené ceny, a hlavně stabilitu přenosové soustavy. Utlumovat se bude, ale musíme pečivě zvážit, jak rychle to má být a za jakou cenu,“ řekl ministr Karel Havlíček.

