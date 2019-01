Opava - Opavská radnice získala nájemce do prostor Slezanky na Horním náměstí. Je jím akciová společnost BQZ Moravia.

Slezanka | Foto: DENÍK / Milan Freiberg

„Tato firma patří do stejné developerské skupiny jako je Breda&Weinstein," uvedla na adresu nového nájemce náměstkyně opavského primátora Pavla Brady (nestr.). Hláska s nájemcem podepsala nájemní smlouvu na dvacet let. Ta má platnost od 1. července 2012.

Ve smlouvě je mimo jiné ošetřena finanční injekce do tohoto chátrajícího objektu v centru města. Nájemce se zavázal k investici do dvaceti milionů korun, přičemž minimálně pět milionů musí do budovy Slezanky investovat určitě. Udělat by tak měl do roku 2014.

„Úpravy vnějšího vzhledu budou přitom konzultovány s městem," pokračovala Pavla Brady s tím, že první prázdninový den bude radnice novému nájemci prostory předávat.

Hláska s firmou BQZ dohodla nájem ve výši osmi milionů korun za rok plus podílovou složku, jejíž výše závisí na vybraném nájemném. Ve Slezance by nemělo být nic jiného, než tomu dosud bylo, tedy obchodní plochy. „Nájemce má samozřejmě zájem obsadit co nejvíce těchto ploch," doplnila náměstkyně.

Zatímco Slezanka by tedy neměla zůstat prázdná, jiné budovy v majetku města jsou na tom mnohem hůř, a to přesto, či právě proto, že jsou zrekonstruovány za desítky milionů korun.

Prázdnotou zeje nedávno slavnostně na dva dny otevřený Kulturní dům Na Rybníčku. „Nájemce není," konstatovala stručně náměstkyně. Stejný stav panuje rovněž v bývalé restauraci U Přemka v Domě umění v Pekařské ulici.

Aby radnice přilákala zájemce, nejenže pro ně změkčila podmínky, ale na své náklady vybavila v obou budovách kuchyně. Nejdříve se hovořilo o částce do pěti milionů korun, nyní je jejich cena 1 068 000 korun bez DPH.

Na otázku naší redakce, kolik radnici provoz Rybníčku stojí, náměstkyně Pavla Brady odpověděla: „Zhruba jeden milion ročně na energie."