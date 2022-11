To byla jízda! Za Slovenskou strelou přijeli cestující z celé republiky

Nad renovací dohlížel Jiří Střecha. Ocenění převzali zástupci vlastníka Tatra Trucks. Pro Slovenskou strelu a její návrat na koleje jde o další cenu, loni se její depozitář dostal do cen Stavba roku.

Oprava unikátního stroje začala v srpnu 2018. Na voze je jedinečný například elektromechanický přenos výkonu od Josefa Sousedíka. Díky jeho nápadu se vlak rozjížděl hlavně na elektrický pohon, s rostoucí rychlostí se zapojoval mechanický přenos. Vlak dosahoval rychlosti až 130 kilometrů v hodině po ujetí 5 700 metrů.

Dráhy je nasazovaly na trasu z Bratislavy do Prahy. Během války vozy nejezdily kvůli nedostatku paliva, pak sloužily pro vládní a ministerské jízdy. Jeden z vozů vyhořel, druhý se dostal koncem 50. let do podnikového muzea Tatry.

Slovenská strela zamíří z Kopřivnice i na Slovensko

Po letech chátrání se ho Tatra rozhodla zachránit. Celkové náklady na renovaci včetně výstavby depozitáře dosáhly 118 milionů korun, z toho téměř 80 milionů tvoří dotace z Evropské unie. Zbytek poskytla společnost Tatra Trucks.

Hlavním dodavatelem byla společnost ČMŽO. Z 90 procent je vůz i po renovaci původní, nová jsou například kola nebo kabeláž.

