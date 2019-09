Zhruba v polovině jsou práce na rekonstrukci legendárního motorového vozu Slovenská strela, počátkem října má začít stavba nového depozitáře v Kopřivnici.

Takt by měl vypadat nový depozit, v němž bude vystavena Slovenská strela. | Foto: Tatra Trucks

Rekonstrukce motorového vozu Tatra M 290.002 známého jako Slovenská strela probíhají rok. Vůz, který stál dlouhá léta před Technickým muzeem v Kopřivnici, opravují v Hranicích na Přerovsku. Ve druhé polovině příštího roku by se tento technický unikát měl vrátit do Kopřivnice, a to do zcela nového depozitáře.