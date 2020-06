Na Letiště Leoše Janáčka Ostrava se po téměř čtyřech měsících vrátí ve středu cestující. Ti, kteří se chtějí ale vydat na vlastní pěst bez cestovky k moři, musí ale počítat s tím, že v porovnání s lety z Katovic zaplatí až sedmkrát více.

Letadlo letecká společnost Smartwings, 17. září 2019 v Mošnově. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Ukazuje to jednoduché srovnání cen letenek z Ostravy a Katovic do bulharského Burgasu či na Krétu do Heraklionu. Zatímco letenka se Smartwings z mošnovského letiště na Krétu vyjde na 8 154 Kč, polský státní dopravce LOT nabízí přímý let z Katovic do Heraklionu za 1 194 Kč. Podobné rozdíly jsou i u Burgasu, kam kromě LOT z Katovic létá ještě Wizz Air.