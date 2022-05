Mým velkým vzorem v dětství byl jednoznačně fotbalista Pelé, na kterého jsme si skoro všichni při fotbalu hráli. Později to byl Antonín Panenka, který nám nesmírně imponoval svými nádhernými trestnými kopy. V současné době obdivuji Ester Ledeckou, ta je neskutečným lyžařským talentem a maximálně se věnuje přípravě, aby vždy byla mezi nejlepšími.

2. Jaký sport vás nejvíc bavil, když jsem byl dítě?

Jednoznačně fotbal, ten jsem hrál celý rok, i na sněhu. Rád jsem také hrál hokejbal (s kluky na ulici) a docela rád jsem jezdil na kole.

3. Co děláte pro svou kondici?

Protože má kolena už nejsou tak pevná jako kdysi, tak se alespoň snažím dělat ráno 300 kliků a 300 dřepů, ne najednou, ale na 3x (smích).

4. Na co se jen málokdy zapomenete dívat v televizi?

Rád se podívám na různé detektivní filmy i seriály, ale často u nás jde v televizi sport, nejčastěji fotbal, ale klidně se kouknu i na jiné sporty, především hokej, basketbal a atletiku, ale také si zapnu sporty jako je curling, volejbal, golf atd.

5. Který sportovec vás v poslední době nejvíc potěšil, překvapil?

Tak samozřejmě Ester Ledecká zlatou medailí na Olympiádě! A velkou radost mi udělaly i atletky z našeho regionu Hlučínska, Barbora Malíková a Petra Harasimová. První je skvělou sprinterkou a druhá už málem skončila, ale nakonec se k atletice vrátila a patří ke špičce českého trojskoku. Ale mám radost, že i u nás v Bolaticích máme skvělé sportovce, atlety, florbalisty, fotbalisty, voltižistky, stolní tenisty a hasiče! Ti všichni mi dělají velkou radost (smích).

6. S kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Bohužel s Pelém ani s Tondou Panenkou si již nezahraji, ale rád bych si někdy zahrál s našimi vnoučky, jen tak pro radost.

7. Jaký jste si dal v životě „vlastňák“?

Mým „vlastňákem“ byl můj zkrat v 6 letech, kdy jsem vzal u tety 20 korun z kredence, a tak mne svrběla dlaň, že jsem je dal hned doma omě (babičce). A stejně se na to přišlo. Ale i dnes si dám někdy „vlastňáka“, to když se snažím komunikovat s některými lidmi, a ono to je jako házet hrách na stěnu… Ale stejně to zopakuji (smích).

8. Komu byste dal červenou kartu a za co?

Červenou kartu bych dal všem těm, kteří šíří fake news, ať už o Covidu či válce na Ukrajině.