Program bude nejenom inspirativní, ale též hodně bohatý a snoubencům, jejich příbuzným, kamarádům a dalším účastníkům svatebních příprav možná pomůže vyřešit nejeden problém.

Od 11 a 13.30 hodin v OC Breda & Weinstein představí prodejna Marimóda přítomným dámám své společenské šaty a ve 12.30 hodin se k nabídce připojí ostravské svatební studio Angels přehlídkou svatebních šatů. Opavský salon Ariana bude své svatební a společenské šaty prezentovat ve 14.30. S poslední módní přehlídkou svatebních šatů se představí krnovský svatební salon Juliana v 15.30 hodin. Opomenout nelze ani výběr vhodné hudby jako doprovodu svatebních obřadů.

V 11.30 a 13 hodin představí návštěvníkům svatebního veletrhu klasickou i populární hudbu přítomné kvarteto s houslemi, violoncellem a klavírem. Celý program doplní mini cukrářský workshop od Mlsné buchty a ukázka zdobení svatebního dortu spolu s ochutnávkou od Kačkejky.

Po celou dobu trvání uvedeného programu bude otevřený fotokoutek i dílničky pro děti a chybět nebude ani soutěž o balíček v hodnotě 20 000 korun. Soutěživí zájemci se musejí zaregistrovat do slosování o balíček služeb a výrobků v uvedené hodnotě, na Svatebním veletrhu pak pořídit co nejvíce originální fotku a poslat ji do 15. února na adresu soutez@ocbreda.cz. Výherce bude vylosovaný 16. února. Ceny věnovali Ferrat, Marimóda, Erotic City, Deník, Kačkejky, Roman Nieć, Cukrárna Jařabová, CK ATIS, Lavendie a Yves Rocher.

