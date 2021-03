Tento postup považuje společnost BR Group za optimální a pro firmy ekonomicky vhodný. Jeho zajištění bylo ale náročné a předcházelo mu horečné pátrání po různých možnostech. Týmy společnosti Renturi dojedou na místo a testují zaměstnance za úhradu ze zdravotního pojištění. Podmínkou je minimální počet 100 zaměstnanců za firmu, popřípadě danou lokalitu (například v Bolaticích fungují společnosti Lanex a Conrop v jednom areálu, pro testování se mohou spojit).

Aby byl test proplacen ze zdravotního pojištění, musí být splněny nastavené podmínky, tzn. zaměstnanec se v ČR může otestovat 1 x za tři dny; testovat se nebudou zaměstnanci, kteří v posledních 90 dnech prokazatelně prodělali onemocnění covid-19; každý zaměstnance musí mít číslo zdravotního pojištění v ČR.

"Renturi u nás zvládá otestovat jak naše kmenové zaměstnance, tak agenturní zaměstnance a zaměstnance služeb, například kantýny, ostrahy, úklidu atp. V případě, že je u některého zaměstnance test pozitivní, Renturi mu vypíše žádanku na PCR test, na který je zaměstnanec vyslán. Po indikaci antigenním testem je absolvování PCR testu také hrazeno ze zdravotního pojištění," uvedl ředitel nákupu BR Group Miroslav Kohút, který věnoval zajištění testovacích kapacit více jak týden práce a shánění.

"Jen dovolat se do firem, které testy, nebo testování nabízejí, bylo náročné. A když už se tam člověk dovolal, dozvěděl se, že testy na skladech většinou nejsou. Mnohé firmy, u kterých jsme chtěli objednat testy k samotestování, jejich dodání podmiňovalo splněním nestandardního požadavku platby předem, přičemž drtivá většina těchto testů byla teprve plánována jako „k dodání do ČR od 11. 3. 2021 do 15. 3. 2021," doplnil Miroslav Kohút.

"Logistika operace je poměrně náročná hlavně tam, kde se pracuje ve čtyřsměnných provozech. Zajišťují ji pracovníci personálních oddělení. Ve výrobních společnostech BR Group se začalo testovat 10. března, první plošné testování bylo dokončeno ve stanoveném termínu 15. března," řekla personální ředitelka skupiny BR Group Katarína Poláčková.

Pro individuální případy nakoupila BR Group také nějaké samotesty, které se používají v odloučených provozovnách, v nichž není potřebný počet zaměstnanců, aby tam tým Renturi dojel.

"Testování ve firmách je správný krok pro odhalení všech nakažených, a tím v konečném důsledku snížení počtu nemocných. Pokud ale chci něco přikazovat, tak musím mít připravený způsob, jak to provést a dát dostatek času pro přípravu. Stát měl zajistit buď testy pro samotestování (alespoň na 14 dní, počty by zjistili přes ČSSZ), a ty distribuovat podnikům, nebo dostatek společností, které mohou testování poskytnout jako službu, a to vše hradit ze zdravotního pojištění. Kroky státu a vlády jsou tedy správné, ale špatně provedené. Vytvářejí zbytečný tlak na už tak přetížené firmy, k nimž se dostávají nepřesné, neúplné informace. V testování je chaos, zajistit vhodné testy je složité, případně drahé. Je to stejné, jako kdybych chtěl po lisařích ať stříhají vtoky a nedal jim nůžky," komentoval situaci s dostupností testování ředitel plastikářské divize BR Group (PF Plasty a IPG Plasty) Pavel Babiš.

K TÉMATU

Testování v datech

Počty testů neodpovídají počtu zaměstnanců v uvedených firmách, protože se netestují zaměstnanci, kteří z jakéhokoliv důvodu nedocházejí na pracoviště (home office, nemocenská, ošetřování člena rodiny).

PF Plasty z Chuchelné, z 300 provedených testů 3 pozitivní

IPG Plasty z Milotic nad Bečvou, z 200 testů 1 pozitivní

Lanex z Bolatic, ze 337 testů 2 pozitivní

Spojmont z Ostravy, z 230 testů v prvním kole nikdo pozitivní, ve druhém kole 1 pozitivní (ve Spojmontu už se dnes testovalo podruhé)

Lucco z Velkých Albrechtic, ze 160 testů žádný pozitivní

Komas z Komárova, z 80 testů 1 pozitivní

Conrop z Bolatic, z 200 testů žádný pozitivní