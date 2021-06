Rodinná firma VEMAT-CZ v Branticích vyrábí široký sortiment šňůr a gumiček. Přesně takový sortiment potřebujete na výrobu roušek a respirátorů. Jak firma prožívala jednotlivé fáze pandemie?

Před koronavirem se zdálo, že obor textilní galanterie čeká útlum. Pak pandemie nastartovala celosvětovou poptávku po rouškách. V té době VEMAT-CZ vyprodal veškeré skladové zásoby šňůr a gumiček. Část zásob také zadarmo rozdal na Krnovsku na domácí šití roušek. Pak začal vyrábět rouškové pruženky na starších strojích určených k vyřazení.

Zrodil se nový průmysl

„Byli jsme jedni z prvních, kdo zareagoval na vznik nového průmyslu ochranných pomůcek. Ostatní čeští výrobci předpokládali, že zvýšenou poptávku jako obvykle vykryje dovoz z Číny. My jsme se ale nebáli investovat do nových výkonných strojů. Byl to risk, ale díky němu jsme navázali spolupráci s výrobci roušek a respirátorů na evropské úrovni,“ popsal zakladatel firmy Leopold Matela, jak se VEMAT-CZ dokázal ve správný okamžik uchopit příležitost.

Výrobci šňůrek a pruženek produkují polotovary. Proto zákazníci neuvidí logo VEMAT-CZ pod finálním výrobkem. Výrobci pruženek z Brantic samozřejmě dobře vědí, které typy roušek a respirátorů přidržuje na obličeji jejich gumička. U televizních zpráv a diskusních pořadů každou chvíli zahlédli známou osobnost, kterou chrání před nákazou pruženky z Brantic. Dokonce se díky tomu zrodil lokální vtip: „Ten Babiš má ale za ušima! Konkrétně gumičky z Brantic.“

„Spoustu výrobků jsme v éře domácího šití roušek rozdali zadarmo. Měli jsme objednávky od zahraničních partnerů, ale cítili jsme potřebu přednostně chránit občany ve svém okolí,“ doplnil Lukáš Matela, syn zakladatele firmy VEMAT-CZ.

Investice do strojů

Návrat od asijských výrobců k tuzemským dodavatelům byl vedlejší efekt koronovirové krize.

„Snad se nám díky tomu zabydlela v povědomí zkušenost, jak jsou v krizi důležité místní zdroje. Vrátili se k nám odběratelé, kteří před pandemií nad naším zbožím ohrnovali nos, že je v porovnání s Čínou malinko dražší. Díky tomu jsme si troufli investovat do nákladného projektu velkovýroby gumiček na ochranné pomůcky. Poptávka byla velká, ale pak začala kolísat. V prosinci, lednu i v únoru všechny naše stroje jely naplno, protože se plnily státní hmotné rezervy. V březnu jsme museli stroje přestavovat z rouškových na respirátorové pruženky. V květnu se naplno rozběhlo očkování, nastalo rozvolňování, a od té doby poptávka rychle klesá,“ vysvětlil Lukáš Matela specifika svého oboru.

Ve dvousměnném provozu v brantické firmě pracuje 16 zaměstnanců na plný úvazek, ale nárazově zde pomáhá několik externistů.

Nepodpoříme, rozhodli Češi a svedli to na EU

Čeští výrobci polotovarů nebo materiálů do ochranných pomůcek na podporu EU nemají nárok. Naopak peníze dostali ti, kdo v Česku sestavují ochranné pomůcky z dovezených prvků, které byly vyrobeny třeba v Číně. Firma VEMAT-CZ se musela hodně snažit, než vypátrala, kdo vlastně z programu vyřadil české výrobce nanomateriálů nebo pruženek do respirátorů a roušek.

„Pořídili jsme si nákladné specializované stroje, které se hodí na výrobu rouškových pruženek, ale ničeho jiného. Vyrábíme komponenty, bez kterých se výrobci ochranných pomůcek neobejdou. Přestože veškerá produkce skončila v rouškách a respirátorech, na podporu EU nemáme nárok. Tak jsem volal na ministerstvo průmyslu, kdo a proč nás vyřadil z tohoto programu. Odpověď zněla: EU to tak chtěla. To mě neuspokojilo, tak jsem se dál pídil po informacích,“ ohlédl se do nedávné minulosti Lukáš Matela z brantické firmy VEMAT-CZ.

Jsou šroubky a nanomateriály totéž?

Na písemný dotaz, které konkrétní nařízení takový postup nařizuje, přišla z ministerstva jen neurčitá vyhýbavá odpověď. Proto se firma VEMAT-CZ obrátila přímo na europoslance Tomáše Zdechovského.

„Zjistil jsem si, jak EU nastavila pravidla. Pak jsem náměstka, který nám tvrdil, že za všechno může EU, konfrontovat s fakty. Až za této situace pod tíhou důkazů přiznal: ano, bylo to naše rozhodnutí, a na takový postup máme právo. Jako příklad uvedl, že přece nemůžeme podpořit výrobce šroubků, které jsou použité v ochranných štítech. Úředníci si to usnadnili, aby nemuseli rozlišovat výrobce šroubků od výrobce nanomateriálů nebo speciálních jednoúčelových pruženek do roušek. Naštvalo mě, že české ministerstvo svá nepopulární rozhodnutí schovává za EU,“ uvedl Matela svou zkušenost, jak úředníci obrací hněv nespokojených firem proti EU.

Europoslanec: Je to nesystémové

„Deklarovaným účelem výzvy COVID-19 Technologie je podpora tuzemských výrobců zdravotnických potřeb, aby mohla být Česká republika v tomto soběstačná. Reálně ale podporují jen ty, kteří dodávají konečný výrobek, kdy firma může mít všechny komponenty třeba z Číny. Kromě toho, že takto nemůže být o skutečné soběstačnosti vůbec řeč, je to i nesystémové. Jako dát peníze na linku balící chleba, ale nepodpořit technologie na zpracování pšenice na mouku,“ komentoval situaci europoslanec Tomáš Zdechovský, který je v kontaktu také s dalšími českými podnikateli, kteří mají podobné negativní zkušenosti.