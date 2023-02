Ostrava, ale i celý Moravskoslezský kraj a Brno si dávno zvykly na Tietoevry. Severský lídr v IT službách tady patří mezi nejvýznamnější a nejstabilnější zaměstnavatele. V Ostravě si staví novou moderní budovu známou jako Organica, podporuje technické vzdělávání na školách. A to není všechno. „Obecně se dá říct, že Tietoevry rychle směřuje do technologické budoucnosti. Nejen na globální úrovni, ale také v Ostravě, Brně a Košicích bude svým zákazníkům poskytovat pokročilé IT služby s vyšší přidanou hodnotou. Jako například cloudové služby, oblast bezpečnosti a vývoj softwaru. V těchto oblastech dále rosteme, ale v oblastech tradičních infrastrukturních služeb dochází k poklesu množství pracovních míst,“ říká Petr Lukasík.