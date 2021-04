Mnoho pacientů po prodělaném koronaviru trápí velice často celková únava, slabost, bolesti končetin, kloubů či zad a také dechové potíže. Zkrátka nejsou zdaleka tak fit, jako před nástupem nemoci. Vrátit do optimální kondice se tyto pacienty snaží lékaři a terapeuté na oddělení rehabilitace ostravské vítkovické nemocnice.

„Rehabilitace u těchto pacientů nejčastěji probíhá individuálním tělocvikem a dle potřeb pacienta i doplňkovými terapiemi jako elektroléčba, magnetoterapie, parafin. Cvičení je nenáročné, postupně jak dechové, tak na posílení celkové kondice a zpevnění svalů trupu i končetin. Procedury jsou zcela bezbolestné, ba naopak pro většinu pacientů příjemné a s úlevou od bolestí a ztuhlých svalů,” konkretizuje léčbu MUDr. Jana Štveráková, primářka oddělení léčebné rehabilitace Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice.

Každé tělo je jiné

Postcovidové rehabilitace na oddělení léčebné rehabilitace Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice.Zdroj: se svolením Nemocnice AGEL Ostrava-VítkoviceDélka léčby je u postcovidového pacienta individuální, protože každé tělo je jiné, stejně tak každý člověk různě regeneruje a někteří mají i další přidružená onemocnění.

„Ale dovoluji si říct, že většině pacientů by mohla pomoci rehabilitace nejdéle do dvou až tří měsíců,” předpokládá primářka s tím, že ne všechny problémy vznikly vyloženě v souvislosti onemocněním covid-19, neboť lidé mají méně pohybu, více stresu a často i horší životosprávu. „Rozdíl mezi poměrem mužů a žen nevnímám. Věkově jsou to lidé všech věkových skupin, hlavně ale vyšší věkové skupiny,” doplňuje MUDr. Jana Štveráková.

Pacienty do rekonvalescenčního programu může odeslat praktický lékař nebo mohou přijít přes postCovidovou ambulanci vítkovické nemocnice se žádankou typu K.

„Pacient se dostaví k nám na ambulanci, kde jej zaregistrují sestry k vyšetření rehabilitačním lékařem, čekací termíny jsou nyní maximálně 14 dnů. Po vyšetření lékařem zahajuje ještě daný týden rehabilitační procedury,” informuje primářka oddělení léčebné rehabilitace na závěr s tím, že je u registrace vždy nutná osobní účast dotyčného.