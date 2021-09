V blízkosti mezinárodního letiště Mošnov (v areálu Ostrava Airport Multimodal Park) odstartovala stavba terminálu nákladní dopravy, který bude napojen na silniční i železniční síť.

Developerem je společnost Concens Investments, budoucím vlastníkem a provozovatelem terminálu kombinované dopravy je rakouská skupina Innofreight. Terminál rozšíří možnosti mošnovské průmyslové a logistické zóny.

„Jsem velmi rád, že se projekt kombinované dopravy na bývalém vojenském brownfieldu podařilo téměř po dvanácti letech dovést do realizační fáze, zvláště nyní, kdy nezpochybnitelně roste celosvětový význam logistiky provázané na rozvoj industriálních parků,“ uvedl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Zakázku na stavbu terminálu za více než půl miliardy korun získalo podle věstníku veřejných zakázek sdružení firem Berger Bohemia, Berger Bau, TSS Grade a GEMO. Na stavbu přispívají evropské fondy skrze operační program Doprava.

Po dokončení výstavby odkoupí terminál kombinované dopravy společnost IF Invest East, která je členem skupiny Innofreight. „Ostrava Airport Multimodal Park se stane naším provozním centrem pro region střední a východní Evropy. Chceme areál dále rozvíjet a plánujeme zde další investice do moderních servisních a výrobních kapacit,“ uvedl šéf IF Invest East Petr Michal.

Innofreight je rakouská společnost zaměřená na přesun nákladní dopravy ze silnice na železnici. Vznikla v roce 2002 a v současné době jsou její výrobky na kolejích v 17 evropských zemích. Mimo jiné se zaměřuje na vývoj lehkých vagonů, kontejnerů pro všechny druhy zboží a různých vykládacích systémů.

„Projekt Ostrava Airport Multimodal Park od samého počátku vnímáme jako příležitost vytvořit prémiovou průmyslovou nemovitost s přidanou hodnotou pro budoucí nájemce. Terminál kombinované dopravy bude ve spojení se skladovací a výrobní kapacitou v Mošnově ve středoevropském měřítku zcela unikátní,“ doplnil Petr Kalina, předseda představenstva developerské společnosti Concens Investments.

Areál Ostrava Airport Multimodal Park se rozkládá na ploše 52 hektarů. Po dokončení výstavby (kromě terminálu kombinované dopravy) bude zahrnovat více než 234 tisíc metrů čtverečních skladových, výrobních a kancelářských ploch.

V současné době jsou k dispozici nájemcům první tři haly o výměrách 57 133 m², 48 864 m² a 18 969 m², výstavba čtvrté haly o výměře 12 288 m² pro společnost ABB bude dokončena v první polovině příštího roku, na největší, v pořadí pátou halu s výměrou 97 421 m² je vydáno stavební povolení.

K současným nájemcům patří například společnosti Central Warehouse Solutions (Skladon), Continental Barum, DHL, Geis, Hyundai Glovis, PST CLC, Rhenus Logistics a UFI Filters.