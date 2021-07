„Glamping nemusí nutně znamenat stanování. V obecném smyslu jde o pohodlné přespání v přírodě, ať už jde o hausbot, maringotku nebo chatku. My tady na Hartě máme k dispozici tři vybavené stany k pronájmu a jeden na společné aktivity,“ představili Pavel s manželkou Markétou svůj glamp, který je podstatně pohodlnější než běžný stanový tábor.

Inspirace britskými lordy

Co je to vlastně glamping? Spojení slov „Glamorous“ (okázalý) a „Camping“ (kemp) označuje pobyt v lůně přírody s přiměřeným komfortem a zázemím. Je to rekreace určená všem, pro které je zpěv ptáků, hvězdná obloha a západy slunce důležitější složkou dovolené než elektřina a wifi.

Ve světě už stanový glamping frčí delší dobu. Odkud se vlastně vzal? „Jeho koncepce je inspirovaná britskými lordy, kteří na cestách po Africe sice stanovali v divočině, ale nechtěli při tom slevit ze svých palácových manýrů. Měli ve stanu sprchu, čajovou sadu z porcelánu i skleničky na whisky,“ vysvětlil Pavel, pro kterého byla rovněž důležitým impulsem zkušenost s tábory vodních skautů. Pochází z Ostravy, ale společně s dalšími skauty začal objevovat krásy Slezské Harty sotva se v roce 1997 naplnila.

Skautská zkušenost

Pro Pavla voda a příroda odjakživa představovaly ideální spojení: „Konzervativní skautské hnutí dál funguje s podsadovými stany a dnešní skautské tábory nebo košile jsou velmi podobné těm před sto lety. Znám tyto tradice a vážím si jich, ale současně pro mě tato zkušenost byla inspirací pro hledání moderních forem táboření," dodal.

"U vodních skautů se duch skautství prolíná s vodáctvím a námořnickými prvky. Proto mě při budování glampu napadla představa rozmařilého námořníka, který sice miluje vodu, dobrodružství a přírodu, ale taky si rád dopřeje trochu komfortu a pohodlí,“ uvedl Pavel s tím, že se díky táborům naučil přemýšlet, jak si lze usnadnit život v obtížných podmínkách.

Vážit si pohodlí

„Na stanových táborech získáte psychickou odolnost, takže vám nepokazí náladu mokrý spacák ani mravenci v ešusu. Na druhou stranu si uvědomíte, že pohodlí není samozřejmost. Naučil jsem se vážit si dobrého zázemí. To byl důvod, proč jsem se rozhodl svou vizi ideální dovolené v glampu předávat ostatním,“ vysvětlil Pavel proč s podporou rodiny začal budovat glamp U Rozmařilého Námořníka.

Najdou v něm přiměřený komfort maximálně tři desítky rozmařilých vodáků a námořníků. Nebo rodiny s dětmi nebo parta kamarádů na společné dovolené.

„Nehledáme maximální kapacitu glampu, ale přiměřenou. Raději trochu zvýším ceny, než aby se tu mačkala hlava na hlavě jak někde v přeplněném kempu. U nás mají lidé jistotu soukromí, ale současně podmínky pro setkávání s ostatními. Třeba ve velkém společném stanu nebo u ohniště,“ shrnul svou filozofii průkopník glampingu na Hartě.

Atraktivní okolí

Glamping je nový koncept, takže zatím nejí jasné, jaký o něj bude zájem. Glamp U Rozmařilého Námořníka sází na atraktivní okolí. Vedle kolem něj cesta na známou přírodní památku Razovské tufity.

„Naše glampová kuchyně s úžasným výhledem na vulkán Velký Roudný je atrakce sama o sobě. V Razové je kromě spousty vodních radovánek a vulkanických zajímavostí také několik pamětihodností, například historická vápenná pec. Podle prvních návštěv soudím, že lidé sice na Hartě nehledají úplnou samotu, ale dokážou ocenit zdejší klid. Všude kolem nás jsou nádherné louky, po kterých se dá příjemně bloudit, když chce být člověk sám. Takto okolí žádné jiné přehrady nefunguje. Nápadů je spousta, ale teprve až podle toho, jaké budou ohlasy po první sezoně, budeme korigovat další rozvojové plány,“ uzavřel Pavel, jehož přístup k táboření se dá shrnout jedním slovem: srdcař.