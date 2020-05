„Živnostníkům, kteří podnikají v prostorách města, podá radnice pomocnou ruku hned dvakrát. Těm, kteří byli nařízením vlády nuceni uzavřít své provozovny, kde výše nájemného nepřesahuje 20 tisíc korun měsíčně, bylo rozhodnutím rady města z 22. dubna v období od 14. března do 30. dubna zcela odpuštěno nájemné, respektive jim „právním jazykem řečeno“ byla poskytnuta 100% sleva z nájemného. Zhruba o 14 dní později ale k řešení problému s nájmy přistoupila také vláda, která navrhla, že polovinu nájmu uhradí,“ řekla mluvčí opavské radnice Lada Dobrovolná.

„Město tedy prozatím usnesením zastupitelstva rozhodlo o odložení plateb za nájemné, které mají být uhrazeny do 30. června do konce roku. Po definitivním rozhodnutí vlády pak město jasně určí další postup. Jestliže bude vláda konat dle výše zmíněného návrhu, město se hodlá se státem o náklady na nájemném podělit, a to úhradou až 50 % jeho výše,“ pokračovala Dobrovolná a dodala:

„Rozhodnutím zastupitelstva pak bude stejným způsobem řešena platba nájemného také u provozoven s měsíčním nájemným nad 20 tisíc. Ostatní, kterým vláda nenařídila provozovny zavřít, ale i u nich došlo k ekonomické újmě, si mohou podat individuální žádost na odbor majetku města prostřednictvím mailu ivana.sykorova@opava-city.cz.“