V roce 1995 byla v otické části Rybníčky založena ryze česká společnost Semix Pluso. Vyrábí směsi pro pekaře a cukráře z celé České republiky, exportuje i do zahraničí.

Otická společnost Semix Pluso. | Foto: se souhlasem společnosti Semix Pluso

Koneční spotřebitelé ale Semix Pluso znají především jako výrobce snídaňových cereálií, nejznámější jsou Müsli srdíčka a snídaňové kaše. Cereálie exportuje firma do třiceti zemí světa, mnoho i do privátních značek. „V posledních dvou letech soustředíme naši pozornost na klíčení obilovin a luštěnin, ty následně sušíme. Díky tomu jsou lépe stravitelné, jemné, příjemné na skus a dají se ihned konzumovat. Jejich trvanlivost je dvanáct měsíců,“ říká marketingová ředitelka společnosti Gabriela Salichová a dodává „Naším cílem je do produktů nepřidávat cukr, sladit se snažíme kvalitním ovocem.“