„Dopoledne to ještě šlo, ale odpoledne slabota. Takže vlastně takový průměrný den, žádná sláva,“ řekla prodavačka menšího obchodu s potravinami v Nádražní ulici v Moravské Ostravě. Zákazníci brali především alkohol.

Rekordy co do výše tržeb nepadaly ani na čerpacích stanicích, i když některé zvýšený zájem o nákupy potravinářského zboží zaznamenaly. I zde ale převažovali zájemci o alkohol a cigarety. „Čekali jsme to lepší. Lidé se asi předzásobili,“ uvedla obsluha v Hlučínské ulici v Ostravě-Přívoze.

Ostravský dopravní podnik zahájil velký výprodej, v nabídce je 26 tramvají

Na čerpací stanici v ulici Markvartovické v Hlučíně si našlo cestu více nemotoristických zákazníků. „Dá se říct, že evidujeme nárůst,“ uvedla žena za přepážkou. Na dotaz, jaké zboží šlo nejvíce na odbyt, jen s úsměvem potvrdila, že alkohol.

Během Velikonočního pondělí měla upravený provoz i velká nákupní centra. Některá zcela uzavřela, v dalších byla otevřena jen část. Během odpoledne například několik vozidel zamířilo do Outlet Areny Moravia v Ostravě-Přívoze, kde ale osádky zjistily, že zdejší obchody neotevřely. V dalších střediscích fungovala jen kina, fitness, sauny a některá občerstvení.