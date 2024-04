/FOTOGALERIE/ Opavský závod firmy Mondelez na výrobu kultovních Fidorek, sušenek Oreo a dalších oblíbených cukrovinek měl v minulých dnech netradiční návštěvu: výherce soutěže s Deníkem. Odměnou za správné odpovědi byla 13 účastníkům soutěže (a jejich přátelům či příbuzným, které si směli přivést) speciální exkurze do výroby s vůní sušenek a čokolády.

Vítězové soutěže s Deníkem měli sladkou exkurzi ve firmě Mondelez. | Foto: Lukáš Kaboň/Deník

Průvodcem v největší evropské továrně firmy byl výrobní ředitel továren Mondelez International pro Českou republiku Emmanuel Chilaud. A procházka to byla vskutku exkluzivní – potravinářský provoz má velmi přísná pravidla pro vstup a širší veřejnost se do výroby prakticky nemá šanci bez speciálních povolení dostat.

Emmanuel Chilaud se svými kolegy seznámil účastníky s historií výroby Fidorek a jak se ukázalo, mnohým oprášil či prohloubil znalosti. Prohlídku obou největších provozů v továrně si pak všichni účastníci užili náramně a shodli se na jednom: Bylo to velké (a příjemné) překvapení a rozhodně zážitek, který nečekali! Jana Kubáňová pracuje v opavské nemocnici a těšila se především na to, že pozná moderní potravinářský provoz – a to se jí splnilo.

Manželé Halfarovi jsou zaměstnanci strojírenské firmy a svůj zájem směřovali především na technologie a výrobní stroje. Během prohlídky padla spousta dotazů nejen na strukturu zaměstnanců, kariérní postup nebo technologické procesy výroby, ale také na používané suroviny, energie používané k výrobě, ale taky třeba na to, kolik zaměstnanci průměrně nachodí za jednu směnu v tak velkém provozu (určité profese až 12 kilometrů!).

Překvapila rychlost výroby a denní produkce 10 miliónů kusů Oreo sušenek, malý podíl manuální lidské práce a důraz na čistotu provozů, hygienu a bezpečí zaměstnanců. Stručně: továrna budoucnosti. Slovy jedné z účastnic: „Můžeme na tom oči nechat!“

Hala s linkou na výrobu Fidorek nejede na rozdíl od linky Oreo non-stop a má o víkendu omezený provoz – tam exkurze začala a už tam přišlo první překvapení: Fidorkové těsto tvoří velké pláty a teprve z nich se strojově vykrajují známá kolečka. Zbylá směs se znovu mele a používá se k výrobě čokopolevy, odpad je tedy minimální a i ten fabrika umí ekologicky využít. Vysoký podíl automatizované práce, moderní technologie, lidé spíše v rolích dohlížitelů správnosti postupů výroby a kvality produkce.

„Nečekali jsme to, je to skok! Já jsem byla na prohlídce linky na výrobu Fidorek tak před 20 lety díky sestře a ta změna je neskutečná! Je to dneska kolos, všechno to perfektně funguje, překvapila mě mechanizace a automatizace výroby, fascinuje mě čistota v celém provozu. Podíl žen a mužů – zaměstnanců - 50 na 50 je taky skvělý. Jsem ráda, že jsem dnes zase tady,“ řekla Bronislava Kramná a zároveň přiznala, že má ráda obě nejznámější opavské cukrovinky, ale ráda si dá i Bebe Dobré ráno nebo Hvězdičky. Ostatně oblibu opavských sušenek přiznali všichni účastníci prohlídky.

Návštěvníky překvapila odpověď na otázku, zda v továrně vlastně pracují nějací pekaři. „V podstatě v přesném smyslu slova ne, i výroba těsta (jak jste viděli) je strojová, ale jsou u nás na praxi studenti opavské střední školy z oboru cukrář a ti pak u nás mohou najít práci. Svým způsobem jsme jedna velká kuchyň,“ vysvětloval s nadsázkou ředitel Emanuel Chilaud.

Víte například, jak u nás oblíbená Fidorka prorazila i na evropském trhu? Pod jakými názvy se v evropských zemích prodávají u nás populární oplatky a sušenky, jaký je rozdíl mezi sušenkou a oplatkou, a jak dlouho trvá uvést na trh novinku? I na to přišla řeč v neformální diskusi.