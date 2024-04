PF Plasty lisují urny pro svého zákazníka, kterým je společnost KL-Trade. Vesměs jednou za rok se ve dvou až třech dnech tímto způsobem vyprodukují stovky kusů podle aktuálních potřeb.

„Naše certifikované urny jsou navržené a vyrobené speciálně pro účely voleb. Dodáváme je obecním, městským a krajským úřadům dle jejich poptávek. Splňují všechny bezpečnostní požadavky a jsou koncipovány tak, aby se daly jednoduše doplnit o pečetě a zámečky. Úřadům vydrží mnoho let, jejich výhodou je i tvar, který umožňuje jednoduchou přepravu a skladování,“ řekl Tomáš Hanousek, jednatel a majitel firmy KL-Trade, která se již od roku 1998 specializuje na poskytování servisu pro obce a obecní úřady a na dodávky vybavení pro volební místnosti.

„Volební urny zhotovujeme na vstřikovacích lisech ze sypkého materiálu, kterým je plastový granulát. Lisují se za tepla, tavenina dosahuje teploty 220 stupňů Celsia, vstřikuje se pod tlakem 100 barů, uzavírací síla lisu je 1200 tun. K výrobě používáme formy dodané zákazníkem. Jejich servis si zajišťujeme ve vlastní opravně, náročnější zásahy kooperujeme se špičkovými nástrojárnami z divize BR Automotive, jejíž jsme součástí. Vstupním materiálem pro výrobu volebních uren je vesměs recyklát s barvivem, plně recyklovatelný je také konečný produkt,“ řekl obchodní ředitel PF Plastů Dominik Šimůnek.

K lisování uren jsou zapotřebí dvě formy o celkové hmotnosti 8tun rozložených na základně 1 x 1 metr. Konstrukčně a strojírensky náročný produkt v hodnotě několika milionů korun se do lisovny v Chuchelné musel přepravovat jako nadměrný náklad.

„Jsme patrioti. Volební urny pro české úřady vyrábíme v české firmě s využitím forem zhotovených v České republice,“ doplnil Tomáš Hanousek.

Volební urny patří sice k zajímavým, ale nikoliv typickým výrobkům PF Plastů. Hlavní specializací plastikářské firmy z Chuchelné jsou náročné plastové díly pro automobilový průmysl, zejména součásti světel a nárazníků.

Veřejnosti v České republice je lisovna známá díky výrobě hraček, především barevných sklápěček, na kterých se vozily už celé generace dětí. Výlisky z termoplastů společnost dodává také pro elektrotechnický a farmaceutický průmysl, pro zahradní a bílou techniku či elektroniku. V loňském roce významně rozšířila své technologické portfolio o velký lis s uzavírací silou 2300 tun, který může lisovat výrobky až do velikosti dvou metrů.

Výrobní možnosti PF Plastů se tím zdvojnásobily. Řada získaných certifikátů bezpodmínečně nutná pro dodavatele do sektoru automotive je zárukou vysoké kvality produkce PF Plastů v Chuchelné, kde se v průmyslovém areálu pocházejícím z dvacátých let datuje tradice plastikářské výroby již od padesátých let minulého století.