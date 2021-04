„Měl jsem potřebu nakupovat potraviny bez jednorázových obalů, ale tato možnost nikde blíž než v Praze nebyla,“ vzpomíná Marek Lukesle. „Také jsem měl ale pocit, že bych ocenil možnost bezodpadově nakupovat jako v běžném obchodě, tedy bez nutnosti nasypávání a odvažování,“ dodává.

A tak v roce 2017 začal vznikat nápad prodeje kvalitních surovin ve vratných, opakovaně plnitelných lahvích. Od samotné myšlenky k prvním krokům vzniku Vratných lahví uběhly asi dva měsíce. „Oslovili jsme dodavatele surovin, udělali si průzkum, jestli by o něco takového byl vůbec zájem,“ popisuje Marek Lukesle.

V té době Marek spolu s přítelkyní velmi rychle pochopil, že individuální nasypávání na přání není dobré řešení a že je potřeba sériově balit hotové výrobky. „Byl to takový klasický postup, jak vzniká nové podnikání – když mi něco chybí, udělám to sám tak, jak mi to dává největší smysl. A my jsme se, myslím, trefili do díry na trhu,“ říká Marek Lukesle. Vratné lahve, jak je známe dnes, tedy hotové výrobky s vlastní etiketou, spatřily světlo světa přibližně po půl roce vývoje od prvních kroků.

„V den, kdy jsme poprvé seděli nad webem s grafikem a programátorem, se mě zeptali, jak se projekt bude jmenovat. Zalapal jsem po dechu a jen zíral, že jsem si do té doby takovou otázku nepoložil,“ vzpomíná Marek Lukesle a pokračuje: „Naštěstí jsme se na tom vůbec nezasekli. Náš programátor jen tak prohodil, že bychom mohli být Vratné lahve. A nám to přišlo super. Hned jsme to začali používat, za 14 dní bylo logo a hned na to i web.“

Méně plastového odpadu

Vratným lahvím jde v první řadě o to dostat kvalitní suroviny k těm, kteří chtějí nakupovat udržitelným způsobem. „Aby vůbec tuhle alternativu lidi znali a věděli, jak je to jednoduché. Vím, že nejsme pro každého, někteří lidé si chtějí užít klasický bezobalový nákup. Pak tady jsou ale lidé, kteří upřednostňují pohodlnější nákup zabalených potravin bez nutnosti sypání, ale se stejným pocitem, že udělali něco dobrého pro naši planetu. Naším záměrem je dostat ekologické nakupování k co nejvíce lidem, kterým to dává smysl. Je to komfortní, rychlé a zásadně to nemění nákupní návyky. Když se někdo rozhodne, že chce koupit surovinu ve Vratné lahvi, většinou už k tomu má nějaký důvod, například chce redukovat plastový odpad, jednorázový obal a podobně,“ popisuje Marek Lukesle.

Aby se tato možnost nakupování dostala k co nejvíce lidem, navazují Vratné lahve různé velkoobchodní spolupráce a hledají třetí strany, které budou jejich výrobky prodávat koncovým zákazníkům.

„Našimi odběrateli jsou například Rohlik.cz, a také síť farmářských prodejen Sklizeno. Kromě toho spolupracujeme s několika lokálními prodejnami, které se zaměřují na kvalitní a bio potraviny – třeba Královské dobroty v Chrudimi nebo Náš Grunt v Pardubicích,“ vysvětluje Lukesle.

Vratné lahve jsou velmi aktivní na sociálních sítích. „Je to jedno z míst, kde můžeme komunikovat s širokou veřejností, zjišťovat potřeby našich zákazníků a rozšiřovat podle toho náš sortiment. Jednoznačně se jedná o silné nástroje dnešní doby,“ říká Marek Lukesle.

Nejen na sociálních sítích však firma navazuje kontakt s novými zákazníky. „Je úžasné vidět, jak naše výrobky zákazníci přirozeně přijímají do svých životů. To je pro mě obrovský pocit zadostiučinění. Mým cílem je udělat z Vratných lahví standard v tom, jak dostávat potraviny na trh, což je v souladu s mým prvotním záměrem nenásilného snížení produkce jednorázových plastů,“ popisuje Marek Lukesle.

Lahve ve vratném boxu

Vratné lahve jsou nyní dostupné úplně všem zákazníkům – umí totiž díky novému e-shopu Vratne-lahve.cz cestovat po celé České republice. Výrobky přijdou zákazníkovi ve speciálním Vratném boxu. Po spotřebování obsahu sklenic je zákazník vrátí do boxu a pošle bezplatně zpět přes Zásilkovnu.

„My potom zákazníkovi vrátíme zálohy a pošleme box někomu dalšímu. Baví nás sledovat, který box je největší cestovatel – to můžeme i díky mapě na boxu, do které můžou zákazníci malovat,“ vysvětluje Lukesle.

Nejoblíbenější jsou podle zakladatele firmy třeba mrazem sušené jahody, kešu oříšky s výbornou máslovou chutí, medový třtinový cukr nebo třeba sušenky. „Obecně máme skvělou odezvu na plnou a výraznou chuť oříšků a sušeného ovoce. Věřím, že to je hodně ovlivněno ekologickým přístupem při pěstování. I proto jsou téměř všechny naše výrobky v BIO kvalitě,“ dodává Marek Lukesle.

V plánu je nyní rozšíření produktové nabídky a prodejních míst, která jsou zároveň místem pro vracení obalů. „Chceme v Česku byznys stabilizovat a šířit dál naše know-how globálně. V současnosti už spolupracujeme například s německou a rakouskou stranou Rohlik.cz. Vše, co ve Vratných lahvích děláme, děláme v podstatě pro přírodu. Ale tím vlastně i sami pro sebe, protože bez přírody tady být nemůžeme,“ doplňuje Marek Lukesle, který ale nezanevřel ani na finančnictví a jeho první firma funguje i nadále.

„Mám kolem sebe tým, na který se můžu spolehnout, práci často deleguji, i když to není vždy snadné a je to někdy velký zápřah. Baví mě ale práce, při které cítím flow, což se mi naštěstí děje často. Takže na konci dne, i když jsem unavený, prožívám pocit naplnění. S Vratnými lahvemi jsme v počátku šlapali do neznáma, ale byl jsem přesvědčený, že to je cesta, na kterou svět čeká – a teď se ukazuje, že to tak skutečně je. Cítím obrovskou úctu k tomu, jak velkou vlnu zájmu jsme vzbudili, a že se nám jí daří udržet. Vratné lahve mi daly ztracenou víru v sebe sama, že to, co cítím, cítím dobře, že si mám věřit a naslouchat sám sobě. To, co se nám do teď podařilo, je pro mě ta nejlepší zpětná vazba.“

Co jsou vratné lahve

Vratná lahev je kvalitní potravina ve vratném, opakovaně použitelném skleněném obalu. Lahev se po spotřebování obsahu vrací znovu do oběhu k opakovanému použití. Nákup je jednoduchý – online na e-shopu Vratne-lahve.cz, u partnerů jako Rohlik.cz, Sklizeno nebo v lokálních prodejnách.

Pokud nakupujete fyzicky v prodejně, do košíku si naskládáte jednotlivé sklenice, které jsou zapečetěné a s etiketou, podobně jako jiné balené potraviny. Každá lahev je zálohovaná 10 Kč. Když suroviny spotřebujete, lahve vrátíte a vyměníte za jiný výrobek nebo si necháte vyplatit zálohu. V podstatě jako u lahve od piva.

„V zásadě jde o investování do tohoto způsobu nakupování třeba o 200 Kč víc, pak už neplatím nic navrch. Těch 200 Kč, co mám v obalech, můžu dostat kdykoliv zpátky. U nás vrácené lahve připravíme k dalšímu použití, naplníme obsahem a pouštíme znovu do prodeje,“ doplňuje Marek Lukesle.

Vratné lahve se také pustily do revolučního posílání objednávek z e-shopu – ve speciálním Vratném boxu. Zákazníkovi v něm přijde objednávka a při spotřebování surovin lahve vrátí do boxu a pošle ho zpět zdarma přes Zásilkovnu. Zálohy se mu vrátí na zákaznický účet a Vratný box putuje k dalšímu zákazníkovi. „Protože každý ušetřený obal se počítá,“ dodává Marek Lukesle.