K TÉMATU

Nový Defender se zařadí po bok modelů Range Rover nabízejících nesrovnatelný luxus a všestranných SUV řady Discovery, čímž zkompletuje dynastii značky Land Rover. Verze 110 je pouze začátek nastupující rodiny nejschopnějších a nejodolnějších vozů s pohonem všech kol na světě. Brzy bude následovat také krátké provedení 90 a v roce 2020 doplní nabídku dvojice praktických užitkových modelů.

Nový Defender bude dostupný s třídveřovou karoserií 90 a pětidveřovou karoserií 110. Defender 90 je až šestimístný, Defender 110 nabídne pěti, šesti a sedmimístné uspořádání. Nabídka výbav zahrnuje úrovně Defender, S, SE, HSE, First Edition a vrcholnou variantu Defender X. Zákazníci si navíc budou moci vůz dále upravit přesně podle svých představ pomocí čtyř paketů: Explorer, Adventure, Country a Urban. Takto široké možnosti se u značky Land Rover objevují poprvé. Každý paket vtiskne Defenderu díky speciálně vybraným prvkům odlišný charakter. V průběhu prvního roku výroby bude k dispozici navíc unikátní provedení First Edition.

K nové generaci modelu Defender lze kromě základních paketů pořídit další tovární příslušenství. Nabídka těchto prvků je nejširší, jakou kdy Land Rover k nějakému svému modelu připravil. Dostupné je všechno možné od dálkově ovládaného navijáku, přes střešní nebo nafukovací boční stan, až po tažná zařízení a různé střešní nosiče.