Paní ředitelko, máme za sebou dva „pandemické“ roky. Jak poznamenaly opavský závod Mondelez?

Samozřejmě nás pandemie poznamenala, tak jako všechny ostatní. Bylo to těžké období, neměli jsme mnoho času se na všechna nová nařízení připravit. Mé díky patří všem kolegům za ukázkovou spolupráci, lidé situaci chápali. Navíc, my všichni, kteří v potravinářství pracujeme, jsme zvyklí na spoustu hygienických opatření. Chránit zdraví kolegů a jejich rodin, to je priorita firmy.

Zkuste tedy přiblížit, jak konkrétně továrna pandemii zvládla?

Udělali jsme vše, co bylo v našich silách, abychom ochránili zdraví našich kolegů. Udrželi jsme výrobu, nezastavili jsme. I v té nejtěžší chvíli, kdy se ze dne na den zavřely hranice a nám vypadli z výroby naši polští kolegové. I to jsme zvládli! A také jsme se naučili nové věci, pracujeme efektivněji, rychleji, umíme pracovat vzdáleně. A navzájem si více vycházíme vstříc.

V továrně pracuje tisícovka lidí z okolí. Plánujete dále rozšiřovat výrobu a tím i přijímat nové zaměstnance?

Ano, je to tak. Pracuje nás v továrně na tisíc a mohu potvrdit, že pracujeme na dalších významných rozvojových projektech. A nejde jen o organický růst, ale i o zbrusu nové výrobky.

Výroba cukrovinek - oplatky, sušenky Mondelez v Opavě.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Paní ředitelko, proč pracovat právě u Mondelez International?

Jde o mezinárodní firmu. Rosteme, dáváme prostor lidem se rozvíjet, učit se novým věcem. Pěstujeme přátelskou firemní kulturu a navzájem se podporujeme.

S tím předpokládám souvisí i zajišťování rovnosti a příležitosti pro talentované. Co si pod tímto můžeme představit?

Máme to v krvi. Rozšiřováním výroby a náborem nových kolegů jsme zajistili genderově vyrovnaný tým, máme také kolegy, kteří u nás působí desítky let a předávají zkušenosti těm mladším. Máme kolegy různého věku, vzdělání. Je to pestré prostředí, kde příležitost dostávají všichni bez rozdílu. Klíčový je respekt jeden k druhému a vzájemná podpora. A co se týče příležitostí rozvíjet svůj talent, tak každý jeden pracovník se svým vedoucím diskutuje svůj kariérní rozvoj, vedeme interní výběrová řízení a podobně.

Prozradíte, kterých konkrétně sušenek nebo oplatek se v Opavě vyrobí nejvíce?

Bezesporu jsou to sušenky Oreo a Belvita, dále oplatky Fidorka či Minirols a samozřejmě v Česku a na Slovensku vyhledávané výrobky Opavia.

Paní ředitelko, ve funkci výrobní manažerky opavského závodu působíte rok a půl. Zkuste nám přiblížit, jaká byla Vaše cesta na tento post? Zkušenosti máte určitě bohaté.

Na výrobě sušenek pracuji dvaadvacet let, většinou zde v závodě Opava. Začínala jsem tu jako vedoucí laboratoře a postupně se propracovala přes různé manažerské pozice až na tu současnou. Působila jsem v řízení kvality, bezpečnosti, technologie a ve výrobě, takže všechny mé zkušenosti se potkávají v mé současné roli. Než jsem se stala výrobní manažerkou v Opavě, řídila jsem předtím rok závod v Mariánských Lázních a dočasně poté sedm měsíců i opavský závod.

Co je vlastně náplní vaší práce?

Soustřeďuje se zejména na sjednocení procesů napříč třemi našimi výrobními sekcemi. Jde zejména o procesy bezpečnostní, kvality nebo výrobní. Pracuji na prosazování bezpečnosti práce a i na příležitostech pro rozvoj našeho lidského potenciálu. Lidé jsou totiž naším hlavním výrobním tajemstvím.

Je anebo není pro ženu náročné vykonávat vysokou manažerskou funkci?

Náročné je to z hlediska skloubení povinností, ať už doma nebo v práci. Myslím, že dobře fungující a podporující rodina je základ. A tu mám a jsem za to vděčná. No a pokud je práce i vaším koníčkem, tak to vlastně ani tak náročné není (úsměv).

Zmínila jste věc spojení rodiny a práce, což ženy často řeší.

Podporuji ženy na vedoucích pozicích a jsem moc ráda, že je nás více. Myslím, že jsme ve své práci výborné, zodpovědné a máme vyvinuté důležité vlastnosti manažera jako intuice, empatie, předvídavost. Ty jsou mnohdy potřeba. Není zde rozdíl mezi mužem a ženou. Pravá manažerka musí mít jasno, co je její vize a čeho chce dosáhnout. Musí si za tím jít a musí umět obstát i v dobách, kdy situace není jednoduchá, takže je to stejné jako u pravého manažera.

Paní ředitelko, co vás na té práci baví?

Každý den je jiný, každý den se učím něco nového a něco nového objevuji. To mě naplňuje. Také mě motivuje práce s týmem profesionálů tady v Opavě. Těší mě, když vidím, že se lidi na sebe usmívají, že jsou pyšní na svou práci, na sušenky a oplatky, které zákazníkům chutnají. Na to, že se naučili něco nového, že něco zlepšili.

A naopak ty negativní stránky?

Samozřejmě, že ne každý den je slunečný a jsou i nepříjemné okamžiky, kdy není do smíchu. Bezpečnost práce, tam je vždy co zlepšovat.