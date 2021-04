Do deseti zemí západní části Evropské unie dodává společnost přibližně pět tisíc produktů. „Z TOP deseti výrobců zemědělské techniky v Evropě dodáváme jako přímý dodavatel do pěti společností, máme vytvořeny velmi úzké vztahy,“ říká majitel společnosti Miloslav Cváček. Kromě toho je výroba zaměřena také na manipulační techniku, automotive a vagónové komponenty.

Společnost ISMM.Zdroj: ISMM Group

Společnost ISMM založil Miloslav Cváček v roce 1997. Na začátku měl myšlenku pomáhat českým firmám s hledáním obchodních partnerů v německy mluvících zemích, především v Německu a Rakousku. Postupně si Miloslav Cváček budoval strukturu zákazníků a dodavatelů.

Přelomovým se pro něj stal rok 2007, kdy se rozhodl, že zahájí vlastní výrobu. Nejdříve zaměstnával pět osob. Dnes skupina ISMM Group zahrnuje asi čtyři stovky pracovníků, disponuje čtyřmi výrobními závody (dvěma v Jistebníku, jeden se nachází v Bravanticích a jeden ve Štítině). Ke skupině mimo jiné patří také štramberský hotel Gong. Společnost ISMM & EGAS dodává komponenty i pro České dráhy. Z dílny společnosti ISMM & TESO pak pochází například ústřední schodiště z obchodního centra Nová Karolína v Ostravě. „Jedná se o plejádu různých segmentů a uvidíme, jaký bude další vývoj. Pokud se objeví příležitost, budeme dále expandovat,“ říká Miloslav Cváček.

Spolupráce s obcí

Štítinský závod byl založen v roce 2013. Původně šlo o objekt, v němž sídlila bývalá pila, postupně byl areál přebudován na strojírenskou výrobu. Aktuálně zde pracuje asi 150 osob. „Z toho je myslím menší polovina ze Štítiny a nejbližších obcí,“ upřesňuje. Společnost ISMM spolupracuje také přímo s obcí, například jde o partnera tamního TJ Tatranu.

„Určitě máme maximální zájem na tom, abychom spolupráci s obcí dlouhodobě udrželi na pozitivní úrovni. Chceme zde mít korektní a slušné vztahy. Jsme velká firma. A pokud ve Štítině mají aktivity, o kterých si myslíme, že jsou pro obec a občany dobré, snažíme se angažovat. Občas se také stane, že obec potřebuje něco opravit, nalakovat, vyřešit. To děláme automaticky, bez nároku na zaplacení. Jsme součástí Štítiny, nějak jsme se zde etablovali a myslím, že celkem dobře. Chceme s obcí vycházet a domnívám se, že je to postaveno tak, aby to dlouhodobě fungovalo,“ dodává Miloslav Cváček.