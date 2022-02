Podívejte se, opravený starobylý zámek na Opavsku ožil hody bohaté šlechty

Přijal to jako výzvu a v roli manažera za pomoci dnes už sehraného týmu zaměstnanců postupně přetváří areál penzionu. Díky zajímavým nápadům a provázanosti s farmou zde hosté nacházejí klid k odpočinku, v restauraci si všichni pochutnají na kvalitních potravinách, které tvoří základ místní kuchyně a děti v průběhu pobytů s rodiči i škol v přírodě či táborů poznávají, jak funguje skutečná farma.

Dát lidem něco opravdu dobrého

Když tady Honza Štefek před třemi lety začal, první změny se týkaly právě kuchyně.

„Prvotní myšlenka byla jednoduchá - vařit z potravin, které mají jasně daný původ. Nemusí se jednat přímo o biopotraviny, ale spíše jde o to vědět, kdo a jak se staral, čím krmili zvířata, jak pěstují plodiny. Netvrdíme, že vše z čeho vaříme, je z farem v ekologickém režimu, ale chceme, aby podmínky jejich vzniku byly co nejšetrnější a shodovaly se s naším přesvědčením,” vysvětluje mladý manažer.

Kuchaři používají třeba i papriku z malé maďarské farmy, nebo kmín z Vysočiny. „Místo standardních džusů máme čerstvě lisované šťávy z nedaleké farmy, sýry, mléko a tvaroh od českých a slovenských farmářů, kteří dělají podle stejné filozofie, ryby pochází z aquaponických farem. A to je podle nás ten správný směr.”

Tato filozofie vede postupně k čím dál většímu propojení. „Chtěl jsem využít co nejvíce synergie farmy, kterou máme doslova pod nosem, a její zaměření se proto mění. Přibyly ovce na chov, vykrmujeme býky i kuřata na maso, slepice na vejce, a vše co se dá, využívá kuchyně penzionu,” vysvětluje Štefek, který je tak vlastně z poloviny farmářem a z poloviny manažerem.

„Postupně měníme pěstované plodiny z krmných na ty, které se dají nazvat potravinou, jako je mák, nebo pohanka a vše hnojíme co nejšetrněji, převážně hnojem z našich stájí. V plánu mám taky více se zaměřit na zpracování masa, kterému jsem se dříve profesionálně věnoval, to abychom koloběh farmy ukončili v co největší míře až na samotném talíři.“

Svatby ve Stodole? Proč ne!

Úroveň služeb se Honzovi podařilo výrazně posunout zajímavým směrem.

„Každá věc, kterou tady uděláme, nám otevírá nové možnosti. Preferuji přirozený vývoj, proto věci děláme postupně a také reagujeme na lidi a jejich potřeby. Tak vznikly třeba i svatby v naší Stodole. Na počátku to byl pokus vyhovět netypickému přání a dnes se téměř 100 % svateb koná tam. Vše ale řešíme skrz náš standard. Jsme farma a vyvíjíme se tímto směrem,” vysvětluje manažer.

Marketing realizuje Honza Štefek také trochu jinak. „Jdeme nenásilnou cestou postavenou na osobní zkušenosti, lidé si předávají informace o tom, co u nás zažili, a zájem je čím dál větší. Těší mě, že si u nás hosté odpočinou, obvykle si chválí nádherné ticho i to, že se mohou volně procházet přírodou, nebo jen tak poležet v sadu, udělat si piknik.

Rád také provádím naše hosty farmou. Vidí zvířata v jejich přirozeném prostředí a zejména děti zjistí třeba to, jak vypadá jehně, kde kráva skutečně spí, jakou má pastvinu a krmivo, i to, že se farmáři o zvířata starají ne jako o peněžní hodnotu, ale s lidskostí.“