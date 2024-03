Projekt Regionální potravina každoročně oceňuje nejkvalitnější výrobky z každého kraje a mezi oceněné se zařadila i rodinná firma manželů Hluchých z Větřkovic na Opavsku.

Farmářské trhy v Opavě už začaly - březen 2024. | Foto: Deník/Roman Brhel

Značka kvality Regionální potravina je jistota, že výrobek má český původ a vazbu ke svému regionu. Ať už jde o receptury, suroviny, či způsob výroby, vše pochází z domácí produkce. Vše je čerstvé, chutné, voňavé a často jde o krajové speciality, které mají své jedinečné kouzlo.

„Naše masné dobroty vyrábíme již od roku 1992. Zaměřujeme se na masnou výrobu dle tradičních slezských receptů především pak na zabijačkové pochoutky. Vsadili jsme na tradiční řeznickou výrobu s vysokým podílem masa, ruční práce, včetně ručního plnění. Zvolili jsme menší sortiment výrobků, ale děláme je poctivě, jako tomu bylo kdysi,“ říká majitel firmy Lubomír Hluchý.

Pod certifikátem „Zabijačka z Větřkovic" se skrývá například Dědečkova paštika ve skle, větřkovské klobásy uzené na buku, větřkovické jitrnice a řada dalších voňavých lahůdek.

VIDEO: Farmářské trhy v Opavě začaly. Nabídka je opět víc než pestrá

„Provozujeme kamenný obchod ve Fulneku a máme tři pojízdné prodejny, které naši zákazníci najdou na farmářských trzích a různých jarmarcích v celém Moravskoslezském kraji. Jezdíme na ně pravidelně už deset let, letošní sezonu začínáme v pátek 22. března v Opavě, své výrobky prodáváme dále ve Frýdku-Místku, Karviné, Havířově, ale i ve Šternberku a dalších městech,“ dodává Lubomír Hluchý.

Nakupování potravin na farmářských trzích je trend posledních let, kromě podpory lokálních výrobců nemusíte studovat místa dovozu toho, co si koupíte, s prodejcem si navíc popovídáte a poznáte, že svou práci mají rádi a dělají ji srdcem. To je i případ manželů Hluchých, nákup u nich je rozhodně výhra.