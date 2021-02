Zároveň prohlubovali své znalosti v oblasti třídění, recyklace a předcházení vzniku odpadů. Loni mimo jiné plnili osvětový úkol, při němž vymýšleli recyklační zlepšováky, které podpoří třídění baterií a jejich rozumnou spotřebu.

Z baterií vybraných do sběrných nádob ve školách Moravskoslezského kraje se jen v loňském roce podařilo získat 5 604 kilogramů druhotných (kovonosných) surovin. Ze sta kilogramů baterií se totiž dá získat minimálně 65 kilogramů ušlechtilých kovů nebo jejich slitin. Z tužkových baterií jde především o železo a mangan, Z dalších typů baterií pak také kobalt, nikl, měď nebo i stříbro. Jejich opětovným využitím se chrání příroda před zbytečnou těžbou nerostných surovin.

„Oceňujeme především pedagogy, že koronaviru navzdory ve školách na ekologické vzdělávání nerezignovali.,“ říká Kateřina Vránková, ředitelka oddělení Obchodu a Marketingu z neziskové společnosti Ecobat, která je dlouholetým partnerem programu Recyklohraní.

„Mezi školami, které se aktivně účastní osvětových i sběrových akcí, vidíme stálice, ale radost nám dělá, že přibývají nové školy, jež hledají inspiraci a také odpovědi na otázky, které tato doba přináší. Svým postojem v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty jsou příkladem celému vzdělávacímu procesu, a to žene dopředu i nás,“ dodává Vránková.

Nejlepší školy ve sběru byly odměněny

Na podzim se školy mohly také zapojit do sběrové kampaně se soutěží. V každém kraji byly vyhodnoceny první dvě nejlepší školy ve sběru baterií v přepočtu vybraných kilogramů baterií na žáka a pak ještě dvě nejlepší školy v absolutním množství odevzdaných baterií. Za odměnu dostaly poukázky na nákup zboží dle jejich výběru.

V Moravskoslezském kraji první místo v kategorii, která hodnotila množství baterií vybraných na žáka, obsadila Základní škola Heřmanice u Oder s množstvím 2,63 kg baterií vybraných na žáka. Vítězem v celkovém množství odevzdaných baterií byla vyhlášena Základní škola a mateřská škola Suchdol nad Odrou, Komenského 323. Školákům se zde podařilo celkem vybrat 229 kg baterií.

Ecobat s.r.o.

je nezisková organizace, která od roku 2002 zajišťuje zpětný odběr a recyklaci baterií v České republice. Je jedním ze zakladatelů projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět, který vznikl v roce 2008 a jeho cílem je informovat a vzdělávat žáky či studenty MŠ, ZŠ a SŠ z celé ČR o problémech životního prostřední a nutnosti recyklace. V průběhu školního roku jsou vyhlašovány zajímavé úkoly s environmentální tématikou. Pedagogičtí pracovníci ke své práci mohou využívat učební materiál tzv. Ekoabecedy. Zájemci o praktickou výuku třídění se mohou zapojit do nejrůznějších sběrových akcí na podporu zpětného odběru. Do ledna 2021 se do programu zdarma registrovalo 3 780 škol. Program Recyklohraní aneb Ukliďme si svět je podporován kolektivními systémy Ecobat a Elektrowin.