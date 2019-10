Zaměstnanci stárnou, náhrada za ně není. Zvyšující se věk populace pocítí i stát

Počet zaměstnaných lidí mladších čtyřiceti let klesá. A to i přesto, že celkový počet pracovníků v národním hospodářství již několik let roste. Vyplývá to z analýzy, kterou v časopise Statistika a my provedla Marta Petráňová z Českého statistického úřadu.

Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock