Party se v OC uskuteční ve středu 27. července od 18 do 22 hodin. Každý příchozí se může těšit na welcome drink a všichni si budou moci zatočit kolem štěstí, vyhrát mohou dárkové poukazy do některých prodejen Bredy, vstupenku do CineStaru a věcné ceny.