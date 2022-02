Jak při poruchách postupovat, upravuje provozní předpis a evakuační plán konkrétní lanovky. V nich jsou specifikovány jednotlivé kroky včetně časových úseků, kdy má který krok nastat.

„Situace se dá přirovnat k zastavení provozu na železnici z důvodu nějaké překážky či poruchy. Zde však bývá z pochopitelných důvodů snazší cestující z vlaku evakuovat,“ doplnila mluvčí Drážního úřadu.

Z nefunkční lanovky neseskakovat!

Lanovka se 130 lidmi se ve skiareálu zastavila v neděli 6. února odpoledne. Většinu pasažérů se podařilo zachránit pomocí samospádu, kdy sedačky pomalu postupně dojely zpět do výchozí stanice. Zhruba čtyřicet lidí musely evakuovat skupiny lezců.

Podle některých svědectví však měla lanovka problém už předchozí večer. Zasekla se při večerním lyžování. Jeden z pasažérů poslal zpravodajském serveru Novinky.cz video, v němž někteří pasažéři, jejichž sedačky visely jen pár metrů nad zemí, z nich seskakují.

„Určitě se nemají pokoušet samovolně seskakovat, byť by to byly dva nebo tři metry. I při dvoumetrovém pádu si může člověk poškodit páteř nebo zlomit nohy. Následky si pak nese každý sám,“ řekl náčelník Horské služby Jeseníky Vítězslav Kaller.

Evakuaci musí vyhlásit provozovatel

V první řadě je podle jeho slov na provozovateli lanovky, aby vyhlásil její evakuaci. „Je určitá lhůta, kdy provozovatel musí vyhlásit evakuaci lanovky, musí o tom uvědomit horskou službu, hasiče, záchranku. A rozjíždí se akce IZS, při níž se zachraňují osoby z nefunkčního drážního zařízení. Když někdo něco provede svévolně, jde to na vrub těch lidí. Pokud provozovatel evakuaci nevyhlásí, myslí si, že lanovku rozjede, lidé tam mrznou a někdo začne seskakovat, všechno jde za ním,“ dodal.

Lanovka na Přemyslově je v provozu od roku 2007 a podle ředitele skiareálu Jaroslava Podzimka se a ní podobná událost stala poprvé. „Chtěli bychom, aby přijel technik od Doppelmayeru (výrobce, pozn. red.) a celé to prošel, protože nevíme, co to bylo za závadu. Za několik dní by se mohla opakovat,“ dodal Jaroslav Podzimek,“ řekl po nedělní závadě.

„Co bylo příčinou opakované poruchy, prověřuje provozovatel dráhy s výrobcem a Drážní úřad bude následně informovat,“ uzavřela Pavlína Straková.