Češi mohou znovu jít od pondělka opět ke kadeřníkovi, holiči, na kosmetiku, manikúru, pedikúru a masáž. Bude je obsluhovat personál s dvojitou ochrannou obličeje.

Před a po zahájení služby si bude muset dezinfikovat ruce, případně vyměnit rukavice. Platit bude povinný dvoumetrový odstup mezi zákazníky, a to i v čekací zóně. Preferována bude bezkontaktní platba za služby.

Konec dvouměsíční nucené pauzy přijala zajména dámská část populace téměř s jásotem. A co druhá strana? Na to jsme se zeptali Andrey Kotalové, která spolu se sestrou Karin provozuje kadeřnictví KA v budově polikliniky na Náměstí SNP v Ostravě-Zábřehu.

Jak jste se vypořádala s tak dlouhou přestávkou a jak na vás nouzový stav dopadl po ekonomické stránce?

Zůstat doma ze dne na den po třiceti letech bylo pro mě dříve nemyslitelné. Zároveň má ale člověk konečně čas taky na sebe a na rodinu, takže se to vyrovnalo. Přišla jsem sice o jediný příjem, ale naštěstí jsem měla něco našetřeno a navíc na domácnost jsme s manželem dva – zvládli jsme to.

Město Ostrava spustilo program finanční pomoci drobným podnikatelům. Týkal se i vás?

Ano, hned v první vlně jsem požádala o podporu. Během týdne byla vyřízena a peníze na účtu. Za to městu moc děkuji.

Máte stálou klientelu? Jistě máte s mnohými zákaznicemi i přátelský vztah, jak přijaly to, že se musí o své vlasy postarat samy?

Většina zákaznic k nám chodí pravidelně již mnoho let. První dny byl celkem klid, ale jak se opatření prodlužovala, začaly zvonit telefony a zákaznice panikařit. Nejčastější otázka byla, kdy už konečně půjdu do práce. Nakonec to byly dva měsíce.

Kdy se začaly hlásit první nedočkavé klientky?

Jakmile byl na tiskové konferenci oznámen předběžný plán uvolňování a datum 25. května. To už byly některé zoufalé a volaly alespoň o radu. Od té doby zvoní telefon prakticky pořád.

Měla jste i takové zákaznice, které vám poslaly peníze dopředu, aby vám pomohly překlenout obtížnou situaci?

Udělalo mi to velkou radost. Některé zákaznice mně opravdu dojaly, jedna mi dokonce nabízela svůj invalidní důchod. Všem, které mě finančně podpořily, jsem vystavila dárkový poukaz a mohou jej u nás kdykoliv uplatnit.





Kolik zákaznic stíháte denně? Co teď nejvíce „letí“?

Denně je to pět šest a myslím, že spokojených zákaznic. Často jsou to různé formy formy melíru, „ombre balayage“ a samozřejmě barvení.

Co pro vás znamenaly přípravy na znovuzahájení provozu? Projeví se zvýšené náklady na cenách?

Přípravám na otevření jsme obětovali hodně času a energie. Ať už se jednalo o úklid nebo shánění ochranných pomůcek a desinfekčních prostředků. Ceny zatím zachováme stejné, ale pokud by se zásadně zvedly náklady, budeme je nuceny upravit.

Do kterého data je váš kalendář zaplněn?

Momentálně máme plno do června včetně sobot, ale telefony pořád zvoní…

Pokud se vládní opatření týkající se hygieny nezmění, dokážete si představit práci s rouškou i za vedra? Nepřizpůsobíte v létě otevírací dobu, třeba od časného rána?

Začínáme často i v šest hodin ráno a máme i klimatizaci, takže na vedra jsme připraveny. Na roušku a štít si budeme muset zvyknout.