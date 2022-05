Malá Morávka má 700 obyvatel. Musí ale zajistit obsluhu území, kde se ve skutečnosti pohybuje na čtyři tisíce lidí. Současná daňová legislativa tak obrovský nepoměr turistů a místních téměř nezohledňuje.

Podle starosty Malé Morávky Ondřeje Holuba je potřeba problém řešit koncepčně prostřednictvím zákona o turistickém ruchu. Jeho obec má ve svém katastru například vrchol Pradědu, takže zde funguje jedna z nejvýznamnějších turistických destinací. Při přerozdělování daní pro Malou Morávku platí stejná pravidla jako pro obce, kam žádní turisté nejezdí.

Generují zde zisk, ale daně jdou jinam

„Jako obce jsme sice příjemci části DPH, ale jen v případě firem, které u nás mají sídlo. Hotely, penziony a služby turistům u nás v Jeseníkách provozují firmy se sídlem třeba v Praze, Ostravě, Brně, Opavě nebo v Olomouci. Tato firma platí daně jinde, než kde podniká a kde se generuje její zisk. Tam, kde vzniká služba pro rekreanty, se peníze vybrané na daních téměř nevrací. V legislativě je pořád co zlepšovat. Já sám sice nic neovlivním, ale můžu si na to aspoň postěžovat,“ popsal svou zkušenost starosta Malé Morávky Ondřej Holub.

Zákonodárce nezajímá, že katastrální území Malé Morávky a celé centrum Jeseníků je obydleno převážně rekreanty, kteří užívají chodníky, komunikace i parkoviště, a také zde vytváří odpad.

„Zákon o turistickém ruchu nám politici slibují už léta letoucí, ale pořád není na pořadu dne. Rádi mluví o tom, že turisté generují velké peníze. To je sice pravda, ale nikdo už nevidí, kdo je příjemcem těch velkých peněz a kolik nás každoročně stojí péče o infrastrukturu, která je potřebná víc pro rekreanty než pro místní. Daňová výtěžnost turistického byznysu je sice obrovská, ale náklady na infrastrukturu se obvykle propočítávají jen podle občanů s trvalým bydlištěm,“ postesknul si starosta Holub, podle něhož nic moc neřeší ani místní poplatky z pobytu, které byly zavedeny novelou zákona jako přímé příjmy do rozpočtu lázeňských a rekreačních obcí.

Místní poplatky? Nemáme kompetence

Obec Malá Morávka si může stanovit poplatek 21 korun za ubytovanou osobu a den. K čemu to ale je, když obec má jen omezený vliv na výběr takového poplatku?

„Loni nám tyto poplatky přinesly do obecního rozpočtu kolem milionu za rok. To jsou sice pěkné peníze, ale ve skutečnosti nevíme, jestli se vybralo hodně nebo málo. Nemáme kompetence, jak zjistit, nakolik jsme úspěšní ve výběru poplatků. Legislativa na kontroly ubytovacích zařízení ze strany obce není nastavená. Copak úředník nebo starosta může přijít do soukromého objektu a žádat knihu hostů? Personál nám třeba může říct: teď tu knihu nemám, vzala si ji účetní, přijďte jindy. Nebo když knihu ubytovaných hostů předloží, ale bude téměř prázdná a parkoviště téměř plné. Může v takové situaci úředník nebo starosta obcházet rekreanty a kontrolovat jim občanky, zda jsou zapsáni v ubytovací knize?“ upozornil starosta Holub na nedostatky zákona o místních poplatcích.

Obec je bezmocná, přestože formálně je poplatek z pobytu je na úrovni daně, kterou platí rekreant a vybírá ubytovatel.

Buďme rádi za pracovní místa

„Ve většině evropských zemí zákony fungují tak, aby každý rekreant byl přímým garantovaným příjmem obce. Aby každý návštěvník hor svým dílem přispěl na údržbu a obnovu infrastruktury. Máme ještě hodně co zlepšovat. Na druhou stranu si návštěvníků v Jeseníkách vážíme, protože v horských oblastech je turistický ruch našim největším zaměstnavatelem. Většina místních pracuje ve službách spojených s turismem. Malá Morávka generuje tolik pracovních míst, že sem lidé z dalekého okolí dojíždí za prací. Nezaměstnanost nás netrápí, ale bohužel většinu našich příjmů zase vydáváme na investice, které vyžaduje turistický ruch,“ popsal starosta Malé Morávky začarovaný kruh.

Ceny nemovitostí rostou

Poloha v rekreační oblasti Jeseníků zvýší hodnotu nemovitosti čtyřnásobně oproti tomu, kolik by stejný dům stál třeba někde v rovině. Místní jsou pod obrovským ekonomickým tlakem své domy výhodně prodat.

Z prolézaček pod rozhlednou je vyhledávaná atrakce Jeseníků

„Na jednu stranu je fajn, že noví majitelé bývají solventní a všechno se u nás až nečekaně rychle rekonstruuje. Lidé z celé republiky k nám rádi jezdí na chalupu, ale už si sem nepřevedou trvalý pobyt. Neuvědomují si, že počet obyvatel je pro nás klíčové číslo, které úzce souvisí s přerozdělováním daní a s příjmem obecního rozpočtu,“ upozornil starosta Ondřej Holub na negativní dopady rekordních cen nemovitostí v turistických lokalitách Jeseníků.

Ministerstvo připravuje návrh

Podle Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) by Zákon o cestovním ruchu vláda mohla předložit poslancům v závěru příštího roku. Podle poradce ministra pro místní rozvoj pro cestovní ruch Martina Jiránka by ho sněmovna mohla schválit do konce roku 2024 a začít platit by mohl o dva roky později. MMR má podle Jiránka nyní zhruba rok, aby veškeré záležitosti kolem legislativy o cestovním ruchu vyjednalo a připravilo základní návrh zákona. Vše musí být vyjednáno s ministerstvy, oblastními organizacemi destinačního managementu, s krajskými centrálami, státní agenturou CzechTourism a dalšími subjekty. „Když se teď nedomluvíme, zákon nemusí existovat třeba dalších osm let,“ upozornil Jiránek s tím, že důležitá bude především komunikace s Ministerstvem financí.

Agentura CzechTourism už studuje a překládá obdobný zákon, který platí v Rakousku a inspiruje se také ve Švýcarku či Německu. Česká unie cestovního ruchu by uvítala zákon o cestovním ruchu, který zákonné normy tohoto odvětví staví na stejnou úroveň jako třeba průmysl. Doporučuje, aby turismus měl v budoucnu i vlastní ministerstvo.