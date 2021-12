Hasiči byli hned na místě a oheň zlikvidovali dříve, než se rozšířil do okolních bytů. Škody jsou minimální. Zvenčí bytový dům vypadá úplně stejně jako před požárem.

Tragický požár v Rýmařově na Bruntálsku, hořelo v třípodlažním domě

Byl by to celkem banální zásah, kdyby hasiči v hořícím bytě nenašli mrtvolu starého pána. „Jednalo se o muže ve věku 68 let. Přesnou příčinu úmrtí určí až nařízená pitva,“ konstatovala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Hasiči z třípodlažního domu vyvedli jednu osobu, která se nadýchala kouře, a podali ji kyslík, ale většina sousedů v domě si ani neuvědomila, že jim hrozí nějaké nebezpečí. Nikoho dalšího nebylo potřeba při zásahu evakuovat.

„My jsme pána moc naznali, spíš jen tak od vidění. Byl to takový nenápadný obyčejný senior. Žil skromně. Je to neštěstí,“ uvedl ke včerejší tragédii jeden z kolemjdoucích.

„Příčina vzniku požáru je nyní v šetření vyšetřovatelů hasičů a policie. Výše škody byla vyčíslena na 200.000 korun,“ konstatoval mluvčí hasičů Lukáš Popp.