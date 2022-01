Moderní příměstská obec s oblíbeným hotelem i vápennými pecemi, to je Vendryně

Jeho žena měla obchod se zvířecími potřebami na Slovensku. „Každý jsme tak měli své. Doma jsme se vždycky sešli až večer. Zažíval jsem pracovní tlaky, už to nebylo ono. Práce člověka ubíjela a vyčerpávala natolik, že už to takovým způsobem dál nešlo,“ popsal Bilko.

Z betonu cokoliv

A když po betonáži dřezu pro vlastní potřebu zjistil, jak je tento materiál fantastický, a to ještě o něm zdaleka nevěděl tolik, kolik ví dnes, začal zkoušet a experimentovat, aby zjistil, že z betonu dokáže vytvořit prakticky cokoliv.

„V začátcích jsme měli nespornou výhodu v tom, že na trhu nebylo moc firem, které by vyráběly různé výrobky z betonu. Dneska už jich je sice trochu více, ale mnohé mají před sebou ještě hodně dlouhou cestu. Technologie se totiž nedá okopírovat. Člověk si musí všechno odedřít sám. Neskutečnou alchymií je povrchová úprava,“ připustil Bilko.

Ředitelka hotelu v Beskydech: Zájem je nižší, hosté ruší rezervace

„Trvalo nám zhruba půl roku, než jsme přišli na to, jak je třeba povrch betonu upravit, aby na něm nebyly vidět skvrny od vína, různých šťáv, citrónu apod. Dneska už jej ale umíme opracovat tak, že podtrhne různé interiéry či exteriéry. Proto se na nás nejčastěji obracejí architekti a designéři,“ přiblížil Bilko.

Mnozí se chtějí odlišovat

„Přišla totiž doba, kdy se mnozí chtějí odlišovat. Jde jim o to, aby měli něco originálního a kolikrát i ručně vyrobeného. A to jsou přesně naše produkty. Ať už jde o stoly, umyvadla nebo vany. Beton akumuluje teplo, takže když si člověk napustí vanu, může si v ní hovět i dvě hodiny, aniž by se mu postupně ochlazovala voda,“ zdůraznil Bilko.

Nejzajímavější zakázkou, na které rodinná firma z Vendryně doposud pracovala, byl barový pult pro kavárnu Republic v Praze na Petříně. „Měli jsme vymyslet beton, přes který by proudilo světlo. Vytvořili jsme tak transparentní beton, který umí promítat obrazy. Skoro by se dal nazvat displejem. V tomto vidíme ohromný potenciál do budoucna. Mohly by to umět fasády domů nebo obrovské panelové betonové plochy, kterých je ve městech spousta. Mnohdy přitom vypadají nevzhledně,“ upozornil Bilko.

Počet bankrotů firem byl loni rekordní. Podnikatelů však zkrachovalo méně

Vzhledem k tomu, že ruční práce z betonu není nejlevnější, hlavní klientelu má rodinná firma v zahraničí. „Dneska vyvážíme do Španělska, Portugalska, Velké Británie, Německa, Švýcarska či Maďarska. Nyní se nám rýsuje i něco v Dubaji. Je to zajímavý trh. Lidé přesně ví, co chtějí a nebolí je za to zaplatit, protože se chtějí od ostatních něčím odlišit. V tomto směru jsou na ústupu levné výrobky z Číny, které moc dlouho nevydrží. Stále více lidí rádi zaplatí za něco, co jim nějakou dobu vydrží. A v tomto směru beton nemá konkurenci,“ zdůraznil Bilko.

Créer je momentálně malou rodinnou firmou, ale do budoucna hodlá přijmout nové zaměstnance a expandovat ještě více do zahraničí.

Nákupy na internetu

„Ve Vendryni jsme našli ideální prostory v podobě někdejšího vepřína, který postupně rekonstruujeme. Vzniknou tady kanceláře i showroom, kde si budou moct zákazníci výrobky prohlédnout. Covid nás hodně přibrzdil, protože hodně děláme i pro gastronomická zařízení, která nyní zažívají velice těžké chvíle. Museli jsme vytvořit i e-shop, protože lidé začali v poslední době čím dál více nakupovat na internetu,“ vysvětlil Bilko.

„Plánujeme rozšiřovat portfolio a vyvíjet nové produkty. Často je to o tom, kdo zrovna s jakým požadavkem přijde. A čím je náročnější, tím je to pro nás zábavnější. Vznikají pak unikáty, které nemají obdobu. Pro inspiraci pak nemusíme chodit daleko. Materiál je hodně přizpůsobivý. Nejpreciznější musíme být při výrobě formy, kde se nesmí pokazit žádný detail. Troufám si tvrdit, že v provedení detailu patříme mezi světovou špičku. Nedržel jsem v ruce žádný jiný kvalitnější výrobek z betonu, než je ten náš. Cestu vývoje už máme za sebou, byť stále je co zlepšovat,“ uzavřel Bilko.