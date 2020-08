Milovník sladkého Martin Polášek založil čokoládovnu na jaře 2017. „V Ostravě mi chyběla dobrá čokoláda. Nejdříve jsem chtěl vyrábět tabulky doma, ale našel jsem krásné prostory u parku vedle Domu umění v centru a bylo rozhodnuto,“ usmívá se výrobce. V malé výrobně s prodejnou sídlí v ostravském centru dodnes.

Název Aztec Man vybral při návštěvě New Yorku. „Procházel jsem muzeem a narazil na sošku malého panáčka, který v rukou držel kakaový lusk. Socha má vyjadřovat lásku ke kakaovým bobům. Aztékové používali boby jako platidlo a byly určené pouze pro krále a bohaté,“ popisuje Polášek.

Čokoládu vyrábí z kakaových bobů z celého světa. „Podle země původu se liší i chuť. Například boby z Vietnamu jsou mnohem kyselejší než boby třeba z Ugandy,“ vysvětluje. Mezi jeho oblíbené patří boby z Mexika nebo Brazílie. „V každé zemi roste několik odrůd. Zákazník si na obalu může přečíst, přesně z jaké oblasti boby pochází,“ dodává.

Do správné hořké čokolády patří jen kakaové boby a třtinový cukr. „Běžné čokolády v obchodech obsahují navíc různé tuky, dochucovadla a sójový lecitin, kvůli kterému se tabulka více roztéká,“ popisuje výrobce. Do mléčné čokolády přidává ještě sušené plnotučné mléko a kakaové máslo. „Do budoucna plánujeme začít vyrábět i bílou. Ta se na rozdíl od ostatních připravuje pouze z kakaového másla, mléka a cukru bez použití drcených kakaových bobů, které čokoládu přirozeně obarví na tmavou,“ popisuje. Čokolády Aztec Man mohou lidé vyzkoušet i v Makru nebo rodinné pražírně Laura Coffee v Hrabůvce.

Degustace čokolády má speciální postup. Po otevření se musí tabulka lesknout. „Čokoláda by po rozlomení měla krásně křupnout. Potom přičichnutí člověk zjišťuje, po čem asi čokoláda voní. Na konec si nechá kousek pomalu rozpustit v ústech, aby vnímal všechny chutě,“ rozplývá se výrobce. Každý může v čokoládě cítit něco jiného. „Záleží, odkud člověk pochází. Třeba Čech ucítí něco jiného než Španěl, který je zvyklý na jiné ovoce,“ vysvětluje.

Mezi zákazníky je nejoblíbenější tmavá čokoláda s obsahem 70 až 85 procent kakaových bobů. „Vyrábíme i sto procentní pouze z kakaových bobů bez cukru. Ta je velmi výrazná a není pro každého,“ vysvětluje. Oblíbená pochoutka z kakaových bobů vydrží minimálně rok. „Zákazníkům říkáme pro jistotu jeden rok, ale bez problému vydrží až dva. Dneska existují i staré čokolády z období války, které se našly u letců, a stále se dají jíst,“ líčí výrobce, který každou tabulku vyrábí ručně.

Na prodejně si lidé mohou koupit nejen celé tabulky, ale i jednotlivé suroviny, ze kterých se čokoláda vyrábí. „Někteří zákazníci si zkoušejí vyrobit čokoládu i doma, obyčejný mixér ale většinou nerozdrtí boby dostatečně,“ říká Polášek. Na prodejně nabízí i krémovou horkou čokoládu na pití.

Kakaové boby jsou přirozeným zdrojem antioxidantů. „Boby jsou velmi zdravé. Dalo by se tedy říct, že i čokoláda je svým způsobem zdravá,“ dodává majitel. Sám si doma občas kousek dopřeje, celou tabulku by ale na posezení nesnědl. „Většinou mi stačí to, co sním v práci. Při výrobě musím totiž každou čokoládu ochutnat,“ směje se Martin Polášek.

Kateřina Milotová