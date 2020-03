Její pracoviště najdete v útulné místnůstce domu na Orebitské ulici, kde sídlí od září 2017. O povolání kadeřnice snila sympatická slečna dlouho. „Byl to takový můj dětský sen, vždy jsem to chtěla dělat. Začala jsem ale až po vysoké škole,“ vypráví Nováková.

Své řemeslo mohla při studiu dělat leda při volném času, obor Dějiny umění a památková péče totiž s jejím současným povoláním nemá nic moc společného. „Teď ho asi nějakou chvíli nevyužiji, ale kdo ví, co bude v budoucnosti,“ říká.

Zatímco vysokoškolský obor tak tedy zatím dala k ledu, její velký koníček se nakonec stal i její obživou. „Dříve jsem barvila kamarádky nebo rodinu, až pak to přerostlo v oficiální rozměr,“ přibližuje.

Jako kadeřnice, kterou najdete pod značkou MØHAIR & VISAGE, se zaměřuje především na barvení vlasů. „Nedělám třeba moc pánské střihy, jen vyloženě pro známé. Celkově to není moje specializace, tou je především dámské barvení,“ vysvětluje.

A to může být pořádná alchymie. Jak ukazuje při naší návštěvě, namíchat správný odstín není jen tak. Výslednou barvu vytvoří s pomocí obsahu několika různých tubiček, který musí navíc být v přesném poměru. Chyby se neodpouští.

„Ještě se mi nestalo, že bych namíchala špatnou barvu. Vždy si tuby ještě kontroluji. Některým kolegům však ano. Je pak problém, když místo blond vyjde hnědá,“ usmívá se.

Namíchaná směs navíc musí jít rychle na vlasy, jinak ztrácí svůj účinek. „Máte čas zhruba 35-45 minut na nanesení. Kdybych si ji třeba dala do ledničky a chtěla použít druhý den, nic by to neudělalo,“ popisuje kadeřnice, která ráda relaxuje se zvířaty doma má dvě kočky, na statku v Hrabové se pak odreagovává s koňmi.

A jakou nejšílenější barvu si některá ze zákaznic přála? „To byla asi zelená. V takovém tmavším odstínu,“ přibližuje a ukazuje na listy jedné z květin pro bližší představu.

„Mě baví spíše přirozené barvy, jen nějaké prosvětlení. Nejsem úplně fanda toho, že bych předělávala třeba hnědé vlasy narůžovo,“ doplňuje. Kam vlastně mladá kadeřnice se svou kariérou míří? „Cíl mám takový, aby mě to pořád bavilo. Spousta lidí začne být z této práce trochu unavených,“ povídá.

„Jde o neustálou práci s lidmi, musíte se vzdělávat, sledovat aktuální trendy a posouvat se, o což se stále snažím,“ loučí se Nováková.