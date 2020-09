Jste majitel slévárny zinku. Můžete svůj podnik představit?

Začal jsem v tomto oboru podnikat se svým společníkem v roce 1997, začátky byly krušné, nicméně se nám podařilo uplatnit se na trhu. Po třech letech začaly vznikat neshody a po vzájemné dohodě jsme šli každý vlastní cestou. Takže od roku 2000 jsem fyzická osoba a firmu si řídím sám. Opět to nebylo nic lehkého, neboť jak se říká, ve dvou se to lépe táhne. Postupem času jsem však dokázal sladit veškeré operace tak, aby firma fungovala jak má.

Co tvoří především váš výrobní program?

Hlavním výrobním programem je výroba medailí, plaket, odznaků, přívěsků, opaskových spon, a taktéž netradičních reklamních předmětů, vše mohou zákazníci vidět na mých webových stránkách. V každém ročním období je poptávka po něčem jiném. Na začátku roku v zimních měsících je to taková okurková sezóna, zákazníci se rozkoukávají a zakázek není mnoho. Od března už začíná veliká výroba medailí, neboť zahajuje období běžeckých či cyklistických závodů a jsou taktéž finále v různých celorepublikových soutěžích. Tento rok jsem však toho moc nevyrobil díky zastavení ekonomiky a veškerého sportu, všichni víme proč. Léto, to je taková příprava na podzimní sezónu a na podzim vyrábím hlavně výrobky na vánoce, třeba malé reklamní zvonky. Letos uvádím na trh novinku, teď je to ještě v takovém rozpracování a trochu to tajím.

Jsou vašimi zákazníky firmy, podniky, podnikatelé nebo dokážete uspokojit i požadavky jednotlivců?

Zákazníků mám mnoho, nicméně 15 je stabilních. Jedná se převážně o firmy, které se věnuji reklamě či sportovním odměnám. A taktéž jsou to samozřejmě sportovní organizace nebo kluby. Pak jsou to sedláři či stavaři, pro které vyrábím třeba ozdobné věci na ploty. Samozřejmě jsem schopen uspokojit i drobné odběratele.

Kterých zakázek je nejvíce?

Jak jsem již říkal, nejvíce zakázek je ze sportovního prostředí, jako jsou medaile, odznaky či přívěsky. Pro sedláře třeba vyrábím opaskové spony a různé kování. Víte, ono je to trochu tak: Některá výroba se neustále opakuje, což je asi z 20 procent. Zbytek je neustálá tvorba nových výrobků. A to je to, co mě nesmírně baví. Když mi po rukama vzniká něco nového, je to vzrušující. A když mi zákazník tento výrobek pochválí, tak to je potom pro mě taková třešnička na dortu a mám z toho radost. Vlastně má práce se stala mým koníčkem.

Vybavíte si nejkurióznější zakázku, požadavek?

Ano vybavím, hlavně si pamatuji na první velikou zakázku pro automobilku ŠKODA, tam to byla výroba speciálních retro přívěsků. Dalším bonbónkem bylo to, když jsem vyráběl pro jednoho Čechokanaďana různé speciální ozdobné předměty na urny, které zase vyráběl on. No a ještě donedávna jsem vyráběl pro firmu MINI Cooper speciální „ knoflíky „ na koberce do aut.



Mnoho podnikatelů se výrazně dotkla koronavirová krize. Jak tomu bylo u vás, už jste v běžném režimu? Jak se vlastně malým či středním podnikatelům v Ostravě daří, cítíte podporu z města, obvodu?

No, v době útlumu ekonomiky jsem byl hodně bitý, sport nefungoval, relativně nebylo pro koho vyrábět. Snažil jsem se alespoň připravit si nějaké předměty na vánoce. Teď už funguji v režimu běžném, ale tržby pořád nejsou takové, jako v minulých letech v tomto období. A podpora z města? Žádal jsem, bohužel pro město asi byly firmy, které jsou dodavatelem pro sport, nezajímavé. Takže podpora žádná. A přitom bych rád přímo s městem spolupracoval a své služby mu nabídnul…