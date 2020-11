„Současná situace pro nás, jako nezávislé kamenné knihkupectví, je zcela fatální. Je to mnohem horší než na jaře, kdy sice uzavření obchodů přišlo jako blesk z čistého nebe, ale bylo od počátku jasné, že je to dočasná a krátkodobá záležitost. My jsme vymysleli roznášku knih a naši skvělí zákazníci z Frýdku-Místku a širokého okolí zareagovali úžasně. Ve všem byla cítit energie a chuť situaci vyřešit a pomáhat si,“ uvedl Jan Becher s tím, že vláda navíc spustila podpůrné programy pro OSVČ a zaměstnavatele a pomohla i s ošetřovným, a to celkem rychle.

„Nyní je situace naprosto odlišná a neváhám ji nazvat katastrofální! Vláda nás, živnostníky, v ničem nepodpořila, máme děti ve věku 10 a 12 let, doma na online výuce, a na nějaké ošetřovné (navíc snížené oproti jaru) můžeme zapomenout. Mohu si sice požádat o příspěvek na nájemné ve výši 50%, ale podmínkou je uhrazení těch nájmů alespoň z poloviny a nemohu si zároveň požádat o příspěvek pro OSVČ. A k čemu je mi příspěvek pro OSVČ, když stejně musím zaplatit odvody na zdravotní a sociální, které jsou zhruba ve stejné výši jako ten příspěvek,“ upozornil knihkupec, který provozuje knihkupectví se svou ženou.

„Ta je tzv. spolupracující osobou a je tedy pro stát v tuto chvíli "neviditelná", žádná podpora se jí netýká, ovšem veškeré odvody platit musí. Tahle vláda nás prostě hodila přes palubu a je jí to naprosto jedno! A lidé to bohužel nevnímají,“ dodal.

Nejhorší na celé situaci je podle Jana Bechera nejistota, protože teď se nedá nic plánovat. „Jsme na počátku nejdůležitější sezóny roku a zkrátka nemůžeme prodávat, máme svázané ruce. Nemůžeme dělat to, proč tu jsme, v čem jsme dobří a proč nás lidé mají rádi - tedy doporučovat knihy na míru každému čtenáři, dávat prostor a přednost nádherným knihám před knihami, na nichž je nejcennější jen marketingová kampaň,“ poznamenal.

Výdejové okénko, rozvoz a zasílání knih nenahradí výpadek vánočních tržeb knihkupectví ani z poloviny. „Tady se nehraje jen o nějaké tržby a zaměstnanost, tady se hraje i o budoucí podobu našich měst. Chtějí mít lidé ve svém městě rozmanitou skladbu obchodů a obchůdků místní provenience, u nichž mají jistotu, že daně se vracejí zpět do této ekonomiky? Nebo už jsou všichni tak zmanipulovaní a chtějí mít stejné řetězce se stejnou nabídkou všude a přispívat k miliardovým majetkům nejbohatších lidí planety kdesi v zaoceánských zemích? Lidé by měli začít volit peněženkou, je to v současnosti ten nejsilnější nástroj, který mají v rukou,“ míní Becher.

Zákazníkům postiženým současnou krizí nabízí slevy

Frýdecko-místecký knihkupec se tak momentálně snaží knihy prodávat na dálku. „Máme své "výdejové okénko", v praxi to znamená, že nám mohou zákazníci zavolat, napsat email či přes naše facebookové stránky a my jim knihy přichystáme k odběru. Zaťukají na nás a my jim knihy přes dveře prodáme. Stejně jako na jaře knihy rozvážíme zdarma po celém kraji,“ popsal a dodal, že zákazníkům nabízí tři cenové hladiny.

„Pokud mohou a chtějí nás podpořit, zaplatí běžnou cenu, pokud nás chtějí podpořit, ale potřebují slevu, nabízíme 15% a pro ty, na které tato krize dolehla silně, ale přesto by u nás chtěli nakoupit, tak těm nabízíme i 25% slevu,“ přiblížil.

Dvě třetiny zákazníků si pro knihy chodí do "výdejového okénka" a zdá se že velmi rádi. „Je cítit, že téměř všem sociální kontakt chybí. Lidem ze vzdálenějších obcí, těm, kteří se do Místku často nedostanou, nebo prostě mají obavy vyjít, rádi knihy zavážíme domů. V každém případě zachováváme maximální hygienickou opatrnost,“ zdůraznil Becher.

Rozvoz knih je pro Jana Bechera ekonomicky i časově náročný, takže se snaží trasy naplánovat, aby byly co nejefektivnější. Rozvést knihy po městě cestou do knihkupectví nebo z něj není žádný problém, ale dovézt knihy do Třince, to už je komplikovanější. „Proto zatím mimo město nejezdíme každý den, ale zákazníci to chápou a jsou rádi, že nemusí platit za poštovné a dostanou knihy doslova až ke dveřím. Naše běžná rozvozová trasa měří okolo 60 kilometrů,“ řekl knihkupec. „V druhé půlce října jsme měli prodeje ještě celkem dobré, měli jsme objednávky na desítky knih denně, to se však se začátkem listopadu změnilo a jde již jen o několik kusů knih denně. Přeci jen nejsme schopni oslovit statisíce zákazníků v kraji.“

Kvůli současné situaci nemohl knihkupec přijmout novou kolegyni

A o jaké knihy je v současnosti mezi čtenáři největší zájem? „Vyšla už sice celá řada titulů o covidové situaci, jen my jich máme na pultě asi deset, avšak zájmu čtenářů vévodí stejně jako jindy literární hvězdy typu Larse Keplera, Evžena Bočka, Josefa Formánka, Hany Mornštajnové či Karin Lednické. Vedle knih pro děti je neutuchající zájem o severské thrillery či detektivky, duchovní a esoterickou literaturu a zvláště literaturu o alternativní a přírodní medicíně. Již několik let je na vzestupu psychosomatika,“ vyjmenoval Becher.

„Dále jsou to knihy o osobním rozvoji. Jsem rád, že nadprůměrně se právě u nás v Kapitole prodává ta nejhodnotnější beletrie a poezie česká i překladová. Máme ve své nabídce opravdové klenoty, které v knihkupeckých sítích nenajdete.“

Jenže se blíží období, ve kterém jsou knihkupectví zvyklá na nejvyšší tržby v roce. Letos však budou počítat ohromné ztráty. „Pokud nám vláda neumožní otevřít co nejdříve a pokud zároveň urychleně nepřijde se skutečnou ekonomickou podporou, je možné, že už tu po novém roce nebudeme. Žádné knihkupectví nemůže přežít bez vánočních tržeb,“ varuje knihkupec. „Od jara do léta nabírá každé knihkupectví ztrátu, kterou může dohnat jedině Vánocemi. A pokud přijdeme o letošní vánoční tržby, tak pro představu, v našem případě se jedná o tři miliony korun. A paradoxní je, že my knihkupci jsme velmi skromní a nenároční lidé. Naším blahobytem je radost z každé krásné knihy, kdo to tak nemá, ten tomu nebude rozumět, a právě na nás doléhá tato situace nejkrutěji. Jsme v tunelu, ale žádné světlo není vidět,“ povzdechl si.

Kvůli současné situaci nemohl Jan Becher přijmout novou kolegyni do týmu, kterou si vybral těsně před lockdownem. „Na rovinu jsem jí řekl, že přijmout ji mohu, až nám dovolí otevřít. Chápe to, těší se k nám, ale vlastně je teď nezaměstnaná kvůli této situaci. Svého stávajícího zaměstnance nechci za žádnou cenu propustit, to je jako zřeknout se člena své rodiny, ale také ani nemohu, protože dvoupatrové knihkupectví o výměře 250 metrů čtverečních a s nabídkou více než 35 000 titulů se prostě ve dvou lidech provozovat nedá,“ podotkl.

„Nechci, aby to znělo jako vychloubání, ale máme v nabídce tituly, které nenajdete nikde jinde od Brna po Jeseník. A Frýdek-Místek se může pyšnit největším nezávislým knihkupectvím v České republice, alespoň co mám informace. Byla by to škoda pro všechny, kdyby nás smrtelná kombinace viru a neschopnosti vlády donutila zavřít.“