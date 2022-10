Ateliér Míša pojmenovala Hamaka a vykouzlila v něm úžasné prostředí, kam je zván každý, koho tvoření láká. „Hamaka je výraz pro houpací síť. Evokuje pohodu a zároveň vystihuje to, co tady děláme a učíme, a to je HArmonická MAlba a KresbA,“ říká podnikatelka, pro níž bylo malování dříve jen koníčkem.

„Chodila jsem malovat do uměleckého spolku. Panovala tam pohodová atmosféra, nesmírně mě to bavilo a říkala jsem si, že tímhle bych se chtěla živit. Snad jsem to tehdy ani nemyslela vážně, ve skutečnosti mě totiž vůbec nenapadlo dělat něco jiného, než svou tehdejší práci, natož podnikat! Myslela jsem si, že technickou pozici, kterou zastávám, budu mít takzvaně „až do důchodu,“ směje se výtvarnice.

Život to ale zařídil jinak a okolnosti ji dovedly přes práci externího lektora výtvarných technik až k otevření ateliéru fungujícího na denní bázi. „Pořádáme výtvarné workshopy, pravidelné kurzy, příměstské tábory, a i když je podnikání někdy náročné, neměnila bych,“ říká podnikatelka.

Schopnost tvořit v sobě nese každý

Míša Franzová je přesvědčena, že schopnost malovat má v sobě úplně každý, jen ji máme z různých důvodů zablokovanou. „Většina lidí funguje v zajetí levé mozkové hemisféry, která je logická a praktická a právě malování pomáhá odpojit ji od hemisféry pravé, stimulující kreativitu a fantazii. Jedete takříkajíc jako křeček v kleci v levé hemisféře, když ale vybočíte a dopřejete si kreativitu, některé bloky se uvolní a najednou vidíte svět jinak. Přichází energie a nápady, které uplatníte i v běžném životě. Napojení, které zažíváte při tvorbě je prostě jedinečné,“ vysvětluje.

Že kreativní zážitky probouzí potenciál, si začínají uvědomovat i manažeři moderních firem, pro jejichž zaměstnance pořádá Hamaka krátké výtvarné workshopy. „Připravujeme je pro různá teambuildingová setkání, kdy si v rámci firemní akce mohou zaměstnanci vybrat nejen sportovní ale i kreativní aktivitu. I když malovat nikdy nezkusili, naučíme je za velmi krátký čas základy techniky a výsledkem je vlastní dílo a skvělý pocit z něj. Rozvíjí se tak kreativita, kterou pak lidé uplatní ve své práci,“ popisuje Míša Franzová, jak firemní workshopy probíhají.

V Hamace je to o pohodě a tvoření

Přestože energické podnikatelce zabírá stále více času manažerská práce, lektorování se nevzdává. „Scházela by mi atmosféra, která se mezi lidmi vytváří, a která mě motivovala ateliér otevřít,“ říká.

Zejména pravidelné kurzy nejsou podle výtvarnice jen o učení ale i o sounáležitosti „Lidé různých profesí se setkávají, společně malují, relaxují, povídáme si, slaví se třeba narozeniny. A to mě naplňuje. Kdo ale nemá čas na pravidelné aktivity, může zkusit některý z našich workshopů,“ vysvětluje.

Pokud vás malování láká, je podle lektorky Míši důležité nebát se a prostě to zkusit. „Můžete se učit techniky a malovat podle předloh, nebo zcela svobodně tvořit. Já vytvářím optimální podmínky, a jen na vás je, čemu se budete věnovat. Důležité je, aby vás to těšilo. Malování je vášeň a kdo má v tomto ohledu zkušenost ví, že myšlenky se při něm natolik koncentrují na tvorbu, že si během několika hodin vyčistíte hlavu srovnatelně, jako na čtrnáctidenní dovolené,“ uzavírá s úsměvem Michaela Franzová.