Dali byste si ráno ke snídani čerstvé, voňavé pečivo z pekárny, chutné máslo od farmáře, šunku z rodinného uzenářství z vedlejší vesnice a k tomu mošt z jablek z místních sadů?

Autorem projektu OdMistnich.cz je Josef Halamík | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Většina z nás by odpověděla ano, ale nemůžeme přece ráno objet místní pekárnu, farmu a řeznictví. Co kdyby to ale někdo zařídil za nás a my bychom jen vstali z postele, otevřeli dveře a na klice by visel požadovaný nákup? Že to není možné? Ale ano, je! Takto si hýčká své zákazníky ostravská společnost IT Ring s.r.o. se svým projektem OdMistnich.cz. „Z pohodlí domova si na internetových stránkách www.odmistnich.cz objednáte nejen snídani, ale klidně i hotový oběd, který chutná jako od maminky, nebo třeba suroviny k přípravě večeře,“ říká autor projektu OdMistnich.cz Josef Halamík.