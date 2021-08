Jan Kandler je majitel větrného mlýna v Partutovicích. Jeho celodřevěný mlýn ve tvaru čtyřstěnného hranolu byl postaven už v roce 1837. Podařilo se ho zachovat ve velmi dobrém stavu a dnes je z něj malé soukromé muzeum. „Můj praděda Benedikt Maršálek ho koupil v roce 1897. Maminka byla za svobodna taky Maršálková, ale já už jsem Kandler,“ vysvětluje.

Partutovický dřevěný větrný mlýn, léto 2021. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

O dvoupatrový mlýn se stará už přes čtyřicet let. „Je to rodinné dědictví a to se musí udržovat. Když je potřeba něco spravit, tak to udělám. Pokud se práce dělá průběžně, není to moc náročné,“ říká. Jelikož je povoláním tesař, se dřevem to umí a téměř všechnu práci zastane sám.