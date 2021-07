I když dobyla kadeřnický Olymp, snažila se dál zlepšovat a společně s kadeřnickými špičkami z celé Evropy trénovala každoročně v Londýně nové techniky střihů.

Není proto divu, že její kreativitu a šikovné ruce začali pro spolupráci na zajímavých projektech využívat známé herečky, modelky i fotografové předních módních časopisů.

Vlasy pro nejkrásnější ženu planety

Na svoji první spolupráci s mediálně známou osobností Jana Burdová rozhodně nikdy nezapomene.

„Volala mi tehdy fotografka Lucie Robinson, jestli bych nemohla přijet a připravit Táně Kuchařové vlasy pro nějaké focení. Měla jsem čas, tak říkám – ok, přijedu, a kdo to je ta Táňa? Lucie se rozesmála a říká: Ty to nevíš? Právě se stala nejkrásnější ženou světa! A tak jsem přijela a pracovala pro Táňu celý rok. Dodnes tuhle příhodu Lucie občas vytáhne.“

S Taťánou Gregor Brzobohatou, jedinou vítězkou světové soutěže krásy Miss World, pocházející z České republiky, pracovala poté Jana na řadě projektů. K těm nejzajímavějším patřilo focení v budově Univerzitního centra ve Zlíně.

„Bylo to nesmírně kreativní focení. Trvalo několik dnů. Měli jsme k dispozici celou budovu univerzity těsně před jejím otevřením. Ta budova od architektky Evy Jiřičné je nádherná. Byli jsme první, kdo v ní pracoval – vlastně to byl smysl té práce – představit na výstavě v New Yorku krásu české architektury ve spojení s krásou českých žen.

Fotografka měla záměr – zavěsit Táňu do středu vysokého atria budovy jako jakéhosi anděla. V týmu byli horolezci i zdravotníci, tak, aby se nemohla stát žádná nehoda. Účesy jsem navrhovala pro každý záběr zvlášť. Měli jsme i paruky, dokonce legendární dlouhé vlasy z Postřižin – dávala jsem je Táně na hlavu pro fotku na obří houpačce a vlály za ní podobně, jako vlasy paní Vašáryové. Fotky se povedly a s výstavou fotografií tak mé účesy putovaly z Ameriky do Japonska a ještě kdoví kam,“ vzpomíná Jana Burdová.

Jana a Dana

Beauty tváří Studia Jana Burdová je už rok jedna z nejpopulárnějších českých hereček Dana Morávková. Spolupráce obou dam ale trvá již mnoho let. Začala při focení kolekce pro francouzskou módní značku.

„Bylo to veselé. Zejména fakt, že letní kolekce se fotí v lednu a zimní v červenci. A stát ve čtyřicetistupňovém poledním slunci na střeše Obecního domu v kožichu a tvářit se sexy, když vám po těle teče pot, to chce vysokou míru obětavosti. Obdivovala jsem Danu, jak to snáší bez fňukání. Nevím, kdy trpěla více, jestli na té střeše, nebo v lednové noci, v lehounkých letních šatičkách, předstíraje letní večerní procházku na Lávce u Vltavy. My byli navlečení v kabátech a bylo mi jí líto. Dana však zářila, je to prostě profík,“ zavzpomínala na první společnou práci Jana.

Pracovní vztah přerostl v přátelský a Jana se o Daniny vlasy stará pravidelně, aby byly zdravé, krásné a cítila se v nich dobře. Původně tmavou barvu prosvětlila tak, aby vynikly její oči a tón pleti. „Použila jsem techniku vnitřních délek, která dává do vlasů viditelný pohyb. Dana je žena vamp, proto je jasné, že vlasy musí zůstat dlouhé.“

Střihaton

Před Danou byla šest let tváří Studia další známá herečka a moderátorka Tereza Kostková, o jejíž vlasy tu pečovali. Obě herečky se spolu s týmem teplických kadeřníků zapojovaly také každoročně do charitativní akce Střihaton, jejíž výtěžek mířil k potřebným.

Krásné účesy však od Jany Burdové mělo i mnoho dalších hereček a známých osobností jako například Aňa Gaislerová, Kateřina Brožová, Jana Paulová, Vendula Pizingerová, Jitka Čvančarová, Lucie Borhyová, Ivana Jirešová nebo topmodelka Daniela Peštová.

Herečka a moderátorka Marta Ondráčková svěřila Janě i svůj svatební účes. „Marta měla krásnou svatbu venku, pod nádherným listnatým stromem. Bylo jaro, foukal vítr a v tom větru vlály šaty i vlasy,“ popisuje účes, který navrhovala právě do téhle nálady. Přirozený, pouze Martu doplňující. „Ten účes byl pro ni, ne pro druhé…,“ vysvětluje Jana.

Motýlí křídla z lidských vlasů

Velmi zajímavý byl také projekt pro osvětovou kampaň nemoci motýlích křídel. Tématem kalendáře Debry ČR byl motýl jako symbol nemoci. K přípravě kalendáře bylo přizváno 12 umělců z různých oborů, kteří pro ně charakteristickým tvůrčím materiálem a ve spolupráci s populárním českým umělcem svým motýlům vdechli život.

Jana Burdová pro měsíc srpen udělala z herečky Anny Kameníkové, tehdy ještě Linhartové motýla s křídly z lidských vlasů. Projekt pro ni byl výzvou. Využila svých zkušeností ze soutěží, konkrétně z avantgardních kolekcí, z nichž si odnesla řadu ocenění.

„Podíváte-li se na kadeřnické výtvarné práce, máte pocit, že jsou celé z vlasů. Je to pravda pouze částečně. Bez přesné formy by vlasy v tak výstředních tvarech nemohly fungovat. Proto je třeba nejprve vytvořit formu a pak na ni vlasy aplikovat," říká Jana Burdová a dodává: „Na motýlovi jsem pracovala několik dnů. A s pravými vlasy, použila jsem jich opravdu hodně. Bez pomoci mého společníka Davida Hory a také mého bratra, který připravoval všechny formy pro mé avantgardní kolekce včetně motýla, bych se do podobně náročných projektů vůbec pustit nemohla.

Anna Linhartová, které vlasová křídla na jeden den „narostla", je nesla statečně a je v nich moc krásná. Přesně splnila mou vizi křehkosti a zranitelnosti, jež tolik vystihuje mou představu o životě lidí s onemocněním motýlích křídel."

