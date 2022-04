Zvětšení prsou a jejich modelace patří k těm nejčastějším zákrokům, které lékaři na klinikách plastické chirurgie provedou. A nejen v Česku. O krásném dekoltu sní ženy na celém světě.

Pálivé větry i mateřské mléko do kávy. Matky řeší na internetu šílenosti

The International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) zveřejňuje každý rok globální statistiky estetických zákroků. Plastika prsou jasně dominuje na každém kontinentu. Následuje úprava očních víček a liposukce.

Celkem provedli v loňském roce chirurgové na světě více než deset milionů estetických zákroků, dalších 14 milionů byly zákroky neinvazivní, třeba aplikace botulotoxinu. Nejvíce jich podle ISAPS proběhlo za mořem. Ale ani Evropané se nedrží zkrátka. Češi na žádném vysokém místě žebříčku nestojí.

„Nejčastěji procedury proběhly v USA, Brazílii, Německu, Japonsku, Turecku, Mexiku, Argentině, Itálii, Rusku a Indii, následovaly Španělsko a Řecko,“ uvádí zpráva ISAPS.

Vypadáš jak Brežněv. Nová ikona modelingu z Česka čelila hnusným řečem

Přesná data počtu operací za celou Evropu ISAPS nezveřejnil, více než Češi chodili na plastiky i Rakušané, Belgičané, Nizozemci, ale také obyvatelé východoevropských států, třeba Rumuni a Ukrajinci. Až 85 procent klientů přitom tvoří ženy.

Podle plastického chirurga Romana Kufy, vedoucího lékaře Perfect Clinic, světové statistiky odpovídají preferencím i českých pacientů. „Zvětšení prsou, jejich modelace, úprava očních víček a miniinvazivní zákroky jsou nejběžnějšími zákroky i v České republice,“ potvrzuje.

Ceny se drží

Kromě výsledného efektu jsou tyto zákroky oblíbené i kvůli šetrnosti a nenáročné rekonvalescenci. Často už nemusí pacienti podstupovat ani obávanou narkózu.

Zdroj: Deník„V minulosti bylo potřeba u liposukce celkové anestezie. Nyní existuje více liposukčních technik, a nejlepších výsledků se právě dosahuje při lokální anestezii, kdy můžete člověka libovolně polohovat a třeba i postavit. Průlomová je nyní plastická operace obličeje v lokální anestezii. Naši lékaři dokážou udělat kompletní facelift pouze v lokální anestezii,“ popisuje Pavla Toufarová, manažerka Medicom Clinic.

Zároveň patří výše zmiňované estetické úpravy do kategorie těch cenově dostupnějších. Navzdory tomu, že všechno zdražuje, cena výkonů v porovnání s dobou před deseti lety se dramaticky nezvýšila. Právě jejich obliba je jedním z důvodů. „Tím, že se jedná o běžné a méně náročné zákroky, které provádí velká spousta pracovišť, a existuje konkurence, cena tolik nenarůstá,“ vysvětluje Kufa.

Kolik co stojí?



Cena výkonů se liší zařízení od zařízení. Pro zvětšení prsou či modelaci nosu je potřeba do prasátka naspořit okolo 70 tisíc korun. Zákroky v lokální anestezii se pohybují okolo 35 tisíc korun. Kliniky ale dokážou nabízet zákroky i za polovinu uvedených cen. A kvalita tomu může odpovídat. Pacient by si při výběru měl zvolené pracoviště dobře prověřit. Třeba u Společnosti estetické chirurgie ČLS UJEP.